我国首艘2000吨级风电安装平台交付
2022年10月01日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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9月28日，在广州南沙龙穴岛，中国船舶集团旗下黄埔文冲公司成功交付我国首艘2000吨级风电安装平台“白鹤滩”号。
“白鹤滩”号是我国首艘符合第四代海风装备功能标准，能实现自升、自航、深远海等一体化综合施工作业要求的风电安装平台，交付后将赴福建、广东海域进行作业，是向深远海一体化综合作业能力发展的重要装备。上图为2000吨级风电安装平台“白鹤滩”号。
贺林平 曲文龙摄影报道
《 人民日报 》（ 2022年10月01日 04 版）
(责编：杨光宇、白宇)
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