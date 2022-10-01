本报北京9月30日电 （记者邱超奕）近日，国务院安委会派出16个综合督导检查组，对31个省（区、市）和新疆生产建设兵团开展安全生产大检查“回头看”督导检查。

据应急管理部介绍，此次督导检查既查各地组织开展全国安全生产大检查、落实安全生产十五条硬措施和有关问题整改落实等工作完成情况，又查各地能源保供安全工作、重点行业领域安全风险防范和极端恶劣天气安全防范等工作部署情况，重点督促当地党委政府及相关部门认真学习领会习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，贯彻全国安全生产电视电话会议部署，严格落实安全生产责任，制定有效措施，深入排查治理重大风险隐患，坚决遏制重特大事故发生。

自9月23日起，国务院安委会综合督导检查组陆续进驻北京、内蒙古、辽宁、吉林、上海、江苏、浙江、福建、河南、湖北、湖南、重庆、贵州、云南、宁夏、新疆开展安全生产大检查“回头看”督导检查。截至9月29日，各综合督导检查组已抽查检查和明察暗访47个市级政府、331家企业单位，发现问题隐患1400余项，明确了整改要求。

从目前督导检查情况看，各地区认真学习领会习近平总书记关于安全生产工作重要指示精神，研究部署落实全国安全生产电视电话会议要求的具体措施，组织开展本地区安全生产排查整治，结合自建房和城镇燃气安全整治“百日行动”、危险化学品安全风险集中整治、“工贸行业百日清零行动”等重点工作，推动重大问题隐患立查立改。

同时，督导检查中发现一些地方和企业问题隐患依然存在，比如个别地区安全生产专项整治三年行动重点任务推进不平衡，有的行业领域仍有较大差距；部分企业安全生产主体责任不落实，企业主要负责人履行法定职责不到位等。

此次督导检查将于11月底结束，过程中突出“专家指导服务”和“曝光问题隐患”并重，对相关企业实现政府督导与专家服务有机结合。综合督导检查组还将根据各地实际，对不放心的重点地区采取多轮督导、驻点督查等方式，有效压紧压实各项安全责任措施。

记者了解到，各地各有关部门也积极行动，推出一系列真招实招，全方位压实各方安全责任，全力维护安全生产形势平稳。

日前，北京市组织对全市重点行业领域安全生产和消防工作情况进行检查，督促落实各项工作措施。当地安全监管部门将持续加大常态执法检查力度，依法履行安全监管和服务指导职责，严厉打击违法违规行为。

天津市已部署开展为期40天的全市安全生产攻坚行动，成立8个综合督导组，深化重点行业领域安全隐患治理，及时化解安全风险、消除事故隐患。当地还加强应急备勤力量，制定专项应急预案，应急救援队伍枕戈待旦，遇到紧急情况将及时有力处置。

四川省安委会日前成立巡查组，分赴21个市（州）开展不少于7天的安全生产工作巡查。省安委办有关负责人介绍，巡查将严厉查处曝光一批重大隐患和典型违法行为，督促各地各有关部门及企业认真履行安全生产责任，全力防范化解安全风险。

江西省安委会近日印发方案，在全省开展安全生产大检查“回头看”督导检查。方案强调，各生产经营单位要对照安全生产专项整治三年行动、安全生产工作十五条硬措施等内容，全面开展自查自纠。各部门要全面梳理本行业领域重点地区、重点企业、重点场所，紧盯重大风险，查处曝光一批违法违规行为，解决一批重点难点问题。

《 人民日报 》（ 2022年10月01日 04 版）

(责编：王仁宏、陈键)

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