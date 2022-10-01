2022年二季度我国外债规模总体有所下降
2022年10月01日09:02 | 来源：新华网
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新华社北京9月30日电（记者刘开雄）国家外汇管理局30日发布数据显示，2022年二季度，我国外债规模总体有所下降。
数据显示，截至2022年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为26360亿美元，较2022年3月末下降742亿美元，降幅3%。
“二季度外债规模下降主要来自汇率折算因素。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英说，汇率折算因素对外债余额下降的贡献度约为90%。
从外债币种结构看，截至2022年6月末，本币外债占比44%；从外债期限结构看，中长期外债占比46%。本币和中长期外债占比较2022年3月末均下降1个百分点。
王春英表示，预计短期内我国外债规模将维持窄幅波动的态势。“目前我国外债主要指标均继续处于国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。”
(责编：王仁宏、陈键)
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