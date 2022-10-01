新华社北京9月30日电 题：政策加力，为制造业高质量发展添动能

新华社记者王雨萧、吴雨、张辛欣

制造业是实体经济的根基。针对市场主体当前困难较大等情况，近日召开的国务院常务会议进一步加大纾困政策力度，部署系列举措促进制造业高质量发展。

制造业缓税补缴期限再延长

现金流吃紧，是不少制造业企业眼下面临的共同困境。对此，13日召开的国务院常务会议指出，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的所得税等“五税两费”，9月1日起期限届满后再延迟4个月补缴，涉及缓税4400亿元。

“缓缴税费政策实施以来，全国已累计为305万户制造业中小微企业办理缓缴税费5256亿元。”国家税务总局征管和科技发展司副司长付扬帆说。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，缓缴税费相当于国家为企业提供了一笔“无息贷款”，此次政策出台相当于“无息贷款”期限再次延长，能有效为企业减负“增氧”，更好助力市场主体高质量发展。

为进一步支持制造业中小微企业发展，国家税务总局、财政部联合制发公告，明确自2022年9月1日起，按照此前相关公告已享受延缓缴纳税费50%的制造业中型企业和延缓缴纳税费100%的制造业小微企业，其已缓缴税费的缓缴期限届满后继续延长4个月。

“税务部门优化升级了信息系统，无需纳税人操作，原先缓缴的税费缴款期限自动延长4个月。”付扬帆说，据估算，缓缴税费政策总体上预计可为制造业中小微企业节省融资成本超过200亿元，既进一步缓解制造业中小微企业资金占用压力，又进一步减轻这些企业的财务成本负担。

新设专项再贷款支持设备更新改造

为扩大市场需求、增强发展后劲，13日召开的国务院常务会议还决定，对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。中国人民银行按贷款本金的100%对商业银行予以专项再贷款支持。

这个消息让安徽金誉材料股份有限公司董事长吴志祥兴奋不已。今年4月，该公司利用建行投放的5年期9000万元信用贷款，购置了一批新设备扩大产能，销售收入同比增长43%。尝到甜头的吴志祥打算进一步提升车间数字化水平，再购置一批配套辅助设施。“如果能享受政策支持，可以大大减轻我们更新改造的压力。”

日前，中国人民银行进一步明确了设备更新改造专项再贷款的政策支持领域，包括教育、卫生健康、文旅体育、实训基地、充电桩、城市地下综合管廊、新型基础设施、产业数字化转型、重点领域节能降碳改造升级、废旧家电回收处理体系等10个领域的设备购置与更新改造可获支持。

中国人民银行有关负责人介绍，设备更新改造专项再贷款额度为2000亿元以上，利率1.75%，期限1年，可展期2次，每次展期期限1年，并采取“先贷后借”的直达机制，按月发放。专项再贷款实行名单制管理，国家发展改革委依托推进有效投资重要项目协调机制，会同各地方、中央有关部门和中央企业形成分领域备选项目清单。

中国民生银行首席经济学家温彬表示，近期，我国接连出台针对部分领域设备更新改造的财政金融支持政策，优惠的资金价格将激励相关市场主体把握时间窗口，加快实施技术改造投资，促进行业创新发展。

优化管理措施创造良好环境

电子电器是我国国民经济关键的支柱性产业，直接关系到人民群众生活品质，也是出口、就业的重要承载者。13日召开的国务院常务会议，确定优化电子电器行业管理的措施，提出用“放管服”改革举措激发更大活力。

记者了解到，工信部将进一步优化电子电器产品准入管理制度，通过动态调整实行进网许可制度的电信设备目录，精简优化进网许可检测项目，相应降低检测收费标准，推行进网许可标志电子化等，改革完善电信设备进网许可制度，同时推动电子电器产品准入自检自证。

优化电子电器行业管理的根本，是为了释放创新活力。

工信部电子信息司有关负责人表示，将进一步加大基础电子产业研发创新支持力度，特别是对基础电子产业升级及关键技术突破的支持力度。通过实行“揭榜挂帅”等机制，鼓励相关行业科研单位、基础电子企业承担国家重大研发任务。

“以电子元器件为例，我们强化与重点产业省市工作协同，同时推动电子元器件产业高质量发展，支持培育700余家电子元器件领域专精特新‘小巨人’企业，加强产业链协同发展，明确产业发展靶向。”工信部电子信息司司长乔跃山表示，下一步，将加强产业统筹布局，推动骨干企业加快攻关突破，推动电子元器件和电子材料、电子专用设备及测量仪器等领域加强协作，引导基础电子产业升级。

(责编：王仁宏、陈键)

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