两部门出台支持居民换购住房有关个人所得税政策
2022年10月01日09:06 | 来源：新华网
小字号
新华社北京9月30日电（记者申铖）财政部、国家税务总局30日发布公告称，为支持居民改善住房条件，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
公告明确，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。
享受公告规定优惠政策的纳税人须同时满足以下条件：一是纳税人出售和重新购买的住房应在同一城市范围内；二是出售自有住房的纳税人与新购住房之间须直接相关，应为新购住房产权人或产权人之一。
(责编：王仁宏、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国庆期间“米袋子”“菜篮子”产品迎消费高峰 物丰价稳供应充足
- 人民网北京10月1日电 （记者李栋）国庆期间，城乡“米袋子”“菜篮子”产品迎来消费高峰。多部门相关负责人表示，我国生活必需品市场供应充足，价格总体稳定。…
相关新闻
- 评论
- 关注