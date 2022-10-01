新华社北京9月30日电 题：护江河安澜 保国泰民安——新时代治水事业发展综述

新华社记者刘诗平

我国水资源短缺、时空分布不均、水旱灾害多发，是世界上江河治理难度最大、治水任务最为繁重的国家之一。

党的十八大以来，习近平总书记站在战略和全局的高度，提出“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，统筹推进水灾害防治、水资源节约、水生态保护修复、水环境治理，新时代治水事业取得了历史性成就、发生了历史性变革。

守护江河安澜，全面提升水旱灾害防御能力

2021年，黄河中下游发生新中国成立以来最大秋季洪水。面对不断推高的水位，水利部门精细调度黄河小浪底等水库，最大限度拦洪削峰错峰，避免了下游140万群众转移、399万亩耕地受淹。

今年7月以来，长江流域发生新中国成立以来最严重气象水文干旱。水利部门实施长江流域水库群抗旱保供水联合调度专项行动，保障了356处大中型灌区2856万亩秋粮作物和众多小型灌区作物的灌溉用水需求，农村供水受益人口1385万人。

黄河流域防汛与长江流域抗旱情形，是全国水旱灾害防御能力的一个缩影。十年来，我国不断完善流域防洪工程体系，新增水库库容1051亿立方米，新增5级以上江河堤防5.65万公里；有效提升监测预报预警能力，各类水情站点增加约5万处，成功战胜大江大河大湖严重洪涝灾害，保障大旱之年基本供水无虞。

江河安澜，国泰民安。十年来，全国水旱灾害防御能力实现整体性跃升，洪涝灾害年均损失占国内生产总值的比例，由上一个十年的0.57%降至0.31%，有力保障了人民群众生命财产安全，保障了经济社会稳定运行。

农村饮水安全问题，曾经困扰着亿万农民。十年来，2.8亿农村居民的饮水安全问题得到解决；困扰广大农民祖祖辈辈的吃水难问题历史性地得到解决，2021年农村自来水普及率达到84%，比2012年提高19个百分点。

水利是农业的命脉。在农田水利方面，十年来建成7330处大中型灌区，全国农田有效灌溉面积从十年前的9.37亿亩增加到现在的10.37亿亩，为国家的粮食安全奠定了坚实基础。

建设幸福河湖，全力改善江河湖泊面貌

十年来，治水事业坚持以创新促改革、以改革促发展。最严格水资源管理制度全面建立，用水权改革深入推进，水利投融资改革取得积极进展。河湖长制全面推行，河湖面貌实现了根本性改善。

全国120万名河长和湖长上岗履职，针对河湖存在的水灾害、水资源、水生态、水环境突出问题，因地制宜、精准施策，使越来越多的河流恢复生命，越来越多的流域重现生机，越来越多的河湖成为造福人民的幸福河湖。

近日，永定河北京段2022年秋季生态补水启动。这次补水将再次实现永定河865公里河道全线通水，同时有效回补永定河平原段地下水。

十年来，我国地下水超采综合治理、河湖生态补水、水土流失防治等水生态保护修复工程扎实推进。华北地区地下水水位实现总体回升，永定河、滹沱河等一批断流多年的河流恢复全线通水，京杭大运河实现百年来首次全线贯通，水土流失持续呈现面积和强度“双下降”趋势。

构建国家水网，全局性优化水资源配置格局

水是生存之本、文明之源，是经济社会发展的重要支撑和基础保障。十年来，我国坚持“节水优先”方针，实施国家节水行动，强化水资源刚性约束，推动用水方式由粗放低效向集约节约转变，水资源利用方式实现了深层次变革。

统计显示，2021年我国万元国内生产总值用水量为51.8立方米、万元工业增加值用水量为28.2立方米，比2012年分别下降45%和55%；农田灌溉水有效利用系数由2012年的0.516提高到2021年的0.568。

与此同时，面对水资源时空分布极不均匀的现实，我国立足流域整体和水资源空间均衡配置，加快实施一批重大引调水工程和重点水源工程。

南北调配、东西互济。十年来，水资源配置格局实现全局性优化，建设了南水北调东、中线一期工程等跨流域、跨区域引调水工程54处。全国水利工程供水能力从2012年的7000亿立方米提高至2021年的8900亿立方米。

党的十八大以来，我国先后部署推进了172项节水供水重大水利工程、150项重大水利工程。目前，正在加快构建“系统完备、安全可靠，集约高效、绿色智能，循环通畅、调控有序”的国家水网，全面增强水资源统筹调配能力、供水保障能力和战略储备能力。

(责编：王仁宏、陈键)

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