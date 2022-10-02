本报记者 侯琳良 肖家鑫 强郁文

岷江之畔的四川省眉山市永丰村，种粮大户王元威一头扎进金黄稻浪，弯腰捧起一束沉甸甸的稻穗，难掩喜悦：“今年又是丰收年，我家种了3000多亩地，能产2000多吨粮。”

渤海湾畔的山东省潍坊市一空桥村，村党支部书记、专业合作社理事长张萍走进粮仓，弯腰抓起一把麦粒，喜笑颜开地说：“这是山东省农业科学院专家指导我们种的‘济麦44’，每吨收购价比普通小麦高200元。”

云南省腾冲市司莫拉佤族村，村民李发顺的家庭餐厅修葺一新，游客纷至沓来，李发顺一边忙碌着一边说：“我们吃上了‘旅游饭’，日子越过越好了。”

广袤乡村大地，一幅幅丰产增收的画卷，洋溢着农业农村高质量发展的新气象。

产业振兴是乡村振兴的重中之重。习近平总书记强调，深化农业供给侧结构性改革，走质量兴农之路。

牢记嘱托，踔厉奋发。各地紧紧围绕发展现代农业，构建乡村产业体系，调整优化农业结构，促进农村一二三产业融合发展，推动乡村产业振兴，推动乡村生活富裕。

把确保重要农产品特别是粮食供给作为首要任务

在安徽省阜阳市太和县旧县镇张槐村，69岁的种粮大户徐淙祥顶着烈日来到地里，察看玉米和大豆长势。他拨开一人高的玉米秆，露出满意的笑容：“茎秆匀壮，籽粒饱满，又是好收成！”

近年来，徐淙祥种的玉米、小麦、大豆屡次刷新安徽省单产纪录。丰收高产靠什么？“良田良种良法是关键。”徐淙祥嘿嘿一笑，“脚下的这片示范田，过去是砂姜黑土，低洼易涝。经过土壤改造和高标准农田建设，现在已是肥沃良田。”

2010年，徐淙祥开始带领村民成立种植专业合作社，流转1000多亩土地，与省、市农科院等单位合作，开展优良品种大田示范。

在徐淙祥影响下，儿子徐健从经销农资转行种粮，95后孙子徐旭东大学毕业后回到家乡，同样跟随爷爷的脚步搞起农业。

精心种、科学管，风里来雨里去，徐淙祥的皮肤晒得越来越黑，粮食产量也越来越高。2022年夏收，小麦平均亩产超800公斤，再创新高。他给习近平总书记写了一封信汇报丰收的好消息。

2022年6月27日，习近平总书记给徐淙祥回信说：“得知你家种植的小麦喜获丰收，儿孙也跟着你干起了农业，我感到很高兴。”回信中，总书记希望种粮大户发挥规模经营优势，积极应用现代农业科技，带动广大小农户多种粮、种好粮，一起为国家粮食安全贡献力量。

专业合作社同村民签订技术联产承包协议，带动全村农户按照统一模式种植5000多亩粮食作物；打算牵头成立太和县种粮大户协会，推动种粮大户合作研究新品种、交流新技术……徐淙祥说，收到总书记回信之后，大家劲头更足了，一定多种粮、种好粮。

习近平总书记强调，实施乡村振兴战略，必须把确保重要农产品特别是粮食供给作为首要任务，把提高农业综合生产能力放在更加突出的位置，把“藏粮于地、藏粮于技”真正落实到位。

殷殷嘱托，催人奋进。

四川省眉山市东坡区太和镇永丰村，棋盘般整齐的田地里，稻浪翻滚。“看，田成方、渠相连，尽管今年遭遇高温干旱天气，前段时间专家实地测产，实际亩产达到780.2公斤。”永丰村党委书记李雪平介绍。

永丰村已建成高标准农田面积3100亩，连片规模种植达1500亩，在四川率先实现水稻“耕、种、播、收”全程机械化生产。

2022年6月8日，习近平总书记在永丰村考察调研时强调，成都平原自古有“天府之国”的美称，要严守耕地红线，保护好这片产粮宝地，把粮食生产抓紧抓牢，在新时代打造更高水平的“天府粮仓”。

前段时间，李雪平多了一个身份——“田长”。他带领20名村民组成耕地巡护队，定期巡查，助力把最严格的耕地保护制度落实到位。

在永丰村田间地头，尤其是进入水稻关键生育期，村民经常见到四川农业大学教授马均忙碌的身影。马均带领团队在这里扎根20年，将论文写在“天府粮仓”的大地上。

采用马均传授的稀植壮苗、水肥耦合等关键技术，王元威种植稻谷增产10%以上。尝到甜头的王元威干劲十足，果断扩大种植规模，流转土地从不足300亩扩大到3000多亩。

如今的永丰村，建成了四川省规模最大的水稻新品种新技术中试基地。村民们靠田吃田、藏粮于技，和省里的农技专家一起辛勤耕耘，日子越过越红火。

深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，各地把确保粮食和重要农产品有效供给作为“三农”工作的首要任务，深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，不断巩固提升粮食产能，交出了沉甸甸的丰收答卷：粮食产量连续7年稳定在1.3万亿斤以上，10年再上一个千亿斤新台阶，2021年产量创历史新高，达到13657亿斤。

既要保数量，也要保多样、保质量

山东省潍坊市寒亭区高里街道一空桥村，走进麦收之后的地里，套种的玉米和大豆郁郁葱葱，长势正好，张萍拨开齐腰高的豆苗，一串串豆荚跃入眼帘：“瞧，这是明星品种‘齐黄34’，结荚多，荚大粒大。”

“老张打理得不错！”同行的山东省农业科学院研究员徐冉走进地中央，察看豆苗长势，频频点头。他告诉记者，“齐黄34”是一个高蛋白、高脂肪、高产广适的大豆新品种，“通俗讲，就是每斤大豆能比一般大豆多榨两钱油，多出三两豆腐。”

种植优质新品种，让一空桥村村民笑容更甜、腰包更鼓。

2014年，在外做生意的张萍回到家乡。彼时，村民种植普通品种小麦，加之一家一户、单打独斗的经营方式，收入不高。张萍牵头成立惠民农作物种植专业合作社，努力让农业经营有效益。

2018年，一空桥村迎来重大转机。当时，全国优质麦（强筋麦）示范区项目落户村里，山东省农业科学院赵振东院士团队来到这里，对24个优质强筋小麦品种反复对比、优中选优，最终选择种植“济麦44”。

在合作社面粉加工车间，张萍从麦粒堆里捞起一把，向记者介绍：“看，颗粒饱满、色泽光亮，品质好、卖相好，每吨收购价比我们以前种的小麦高200元，粮商抢着收，农民抢着种。”

随着亩产从800斤攀升至1300多斤，“济麦44”种植面积从1800亩扩大到1万多亩，一空桥村成为全国知名的优质麦示范种植区。

看到新品种带来的实惠，一空桥村加快了结构调整步伐。“合作社去年种了600亩‘齐黄34’大豆，今年扩至1000亩，明年准备再增加500亩。”张萍说，无论是小麦还是大豆，品质优才能价钱高。

质量就是效益，质量就是竞争力。习近平总书记强调：“现在，城乡居民食物消费结构在不断升级，今后农产品保供，既要保数量，也要保多样、保质量。”“要深入推进农业供给侧结构性改革，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。”

突出农业绿色化、优质化、特色化、品牌化，广袤田畴间，质量兴农之路越走越宽广。

两山夹峙，翠色入眼，车窗外闪现一排排鳞次栉比的大棚，陕西省柞水县小岭镇金米村到了。2020年4月，在金米村考察时，习近平总书记走进直播平台，点赞当地特产柞水木耳——“小木耳、大产业”。

两年多来，乡亲们努力做大规模、做长链条、做强品牌。

柞水县引进中国工程院院士、吉林农业大学教授李玉技术团队，建设院士工作站，研发出5个适生能力强、种植产量高、推广前景好的优质黑木耳示范菌种，成功培育出玉木耳、金木耳等一批珍稀食用菌。“柞水黑木耳每斤卖到35元，而玉木耳、金木耳每斤可分别卖到80元、150元。”金米村党支部书记李正森说。

走进一个木耳智能大棚，只见村民们像穿糖葫芦一样，正用绳子将一个个木耳菌包穿挂在钢架上。“这是今年第二季木耳，再过半个月木耳就可以长出来了。”村民赵琴说，种木耳，过去得“泡”在地里，现在用手机可随时掌握棚内温度、湿度等关键信息，远程察看木耳长势，还可以遥控进行通风、遮阳、灌溉等。

种木耳越来越轻松，但质量要求却越来越严格。在金米村展销中心，拿起一包木耳，一扫二维码，种植、采摘、晾晒、分拣、检测、包装等各个环节信息，一目了然。去年以来，柞水县制定发布柞水木耳产品和技术规程标准，建立健全木耳质量追溯、检测体系等。“我们要把柞水木耳这张金名片越擦越亮。”李正森说。

盯着市场调结构、调品种，着力促进提质增效，农业发展新动能不断释放。这些年，“米袋子”“菜篮子”品种更加丰富多样，棉油糖胶稳定发展，肉蛋奶、水产品、果菜茶供给充裕；品质持续优化升级，农产品质量安全例行监测合格率稳定在97%以上，越来越多绿色优质农产品摆上百姓餐桌。

贯通产加销，融合农文旅，推动乡村产业发展壮大

“大家看，这是毛竹山村明星品种——蓝玉葡萄，正是最甜的时候，想吃的赶紧下单……”站在葡萄园里，正在直播的王建政对着手机屏幕侃侃而谈。

在广西壮族自治区全州县才湾镇南一村毛竹山自然村，8月正值葡萄采摘季节，越来越多的村民像王建政一样成了网络主播，面向各地网友推销自家的葡萄。

在毛竹山村，几乎家家户户都有葡萄园，全村葡萄年均产量超过100万斤，人均年收入3.5万元。电商直播，是毛竹山村培育新产业新业态的一个缩影。

2021年4月，习近平总书记在毛竹山村考察时强调，全面推进乡村振兴，要立足特色资源，坚持科技兴农，因地制宜发展乡村旅游、休闲农业等新产业新业态，贯通产加销，融合农文旅，推动乡村产业发展壮大，让农民更多分享产业增值收益。

毛竹山村干部群众牢记总书记的嘱托，推动产业发展步入快车道。

中午时分，记者在村口碰到快递员谢多荣。他一边忙着打包，一边介绍：“我们在这里专门设置寄送点，一天取货两次，忙不过来。”

“以前坐等水果商人上门来收购，现在通过电商平台销售一部分，价格提高了一倍。”王建政说。

越来越走俏的葡萄，带火了毛竹山村的旅游，2021年全村接待游客超过30万人次。村里农家乐、小卖部已有36家，生意红火。

眼下，南一村正在打造现代农业产业示范园，规划建设民宿风情体验区、生态风光体验区、农产品交易服务中心等项目。“我们发挥邻近红军长征湘江战役纪念园的优势，发展生态农业、休闲采摘、观光旅游等新产业新业态，打造乡村旅游品牌，不断壮大乡村产业。”南一村党总支书记王军荣说。

现如今，乡村不再是单一从事农业的地方，还有重要的生态涵养功能，令人向往的休闲观光功能，独具魅力的文化体验功能。

发掘新功能新价值，培育新产业新业态，打造新载体新模式，激活了一个个乡村发展的内生动力。

青山环抱，古木参天，溪水潺潺，云南省腾冲市清水乡三家村中寨司莫拉佤族村，是一个有着500多年历史的佤族聚居村寨，游客络绎不绝，乡亲们的生活正在悄然变化。

2020年6月，司莫拉乡村旅游专业合作社成立，司莫拉佤族村73户人家全部入股。清水乡副乡长、三家村党总支书记赵家清介绍，两年多来合作社启动幸福佤乡综合开发项目，将司莫拉的7条巷道串联成游道，分别植入大米粑粑、佤族绘画、佤族服饰、饮品茶艺等不同特色业态，形成一巷一特色，建成幸福餐厅、大米粑粑厂、特色小吃街等。

保护性发展，传统村落焕发新生机。绿树掩映的寨门，干净整洁的火山石路，修葺一新的民俗文化陈列馆，黄墙黛瓦的农家屋舍，随处可见牛头图腾的立柱……走进寨子，浓郁的佤族风情扑面而来。

佤寨大变样，体验更丰富，发展也打开了新空间。过去，村里组织种茶，但始终没能打开销路，村民视茶树为负担。现在，合作社与云南省农科院合作开发“司莫拉系列”特色农产品，让农产品变伴手礼，散装茶包制成精致红茶，售价涨了数倍。

过去，村民孟家留一家三口在外打工，日子过得平淡。而今，孟家留在幸福餐厅工作，妻子在特色小吃街摆摊，儿子在景区开观光车，家庭年收入超过15万元。

“2021年，司莫拉佤族村实现人均可支配收入18860元，比2019年增加7412元。”赵家清说。

司莫拉，佤语意为“幸福的地方”。司莫拉佤族村寨口，阳光下，“让幸福的地方更幸福”红色大字格外耀眼。

田园变公园，农房变客房，劳作变体验……放眼全国，乡村产业蓬勃发展，农产品加工流通业加快转型升级，休闲旅游、电商直播等新业态不断涌现，让农村群众的日子更红火。

（本报记者王明峰、韩俊杰、龚仕建、李茂颖、李纵参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 01 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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