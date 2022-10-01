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外汇局：中国资产对外资吸引力较大 外债规模总体稳定基础牢固

2022年10月01日15:08 | 来源：人民网
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人民网北京10月1日 （记者杜燕飞）日前，国家外汇管理局公布的2022年6月末外债数据显示，2022年二季度我国外债规模总体有所下降。截至2022年6月末，我国全口径（含本外币）外债余额为26360亿美元，较2022年3月末下降742亿美元，降幅3%，其中汇率折算因素对外债余额下降的贡献度约为90%。

对此，国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，外债结构保持基本稳定。从外债币种结构看，截至2022年6月末，本币外债占比44%；从外债期限结构看，中长期外债占比46%。本币和中长期外债占比较2022年3月末均下降1个百分点。

谈及当前我国外债形式，王春英表示，我国外债长期稳定的基础依然牢固。如前所述，二季度外债规模下降主要来自汇率折算因素。总体看，我国有效统筹疫情防控和经济社会发展，经济韧性强、潜力足、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变，包括人民币债券在内的中国资产对外资仍有较大吸引力，外债规模保持总体稳定的基础依然牢固。

“预计短期内外债仍将窄幅波动，外债风险总体可控。”王春英认为，当前外部环境更趋复杂严峻，全球经济下行压力加大，国际金融市场动荡加剧，预计短期内我国外债规模将维持窄幅波动的态势。目前我国外债主要指标均继续处于国际公认的安全线以内，外债风险总体可控。

(责编：王仁宏、高雷)
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