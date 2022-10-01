人民网北京10月1日电 9月30日，由国家开发银行深圳分行牵头，联合国家开发银行广东分行向中山华侨城实业发展有限公司投放3300万元，支持中山华侨城文化和旅游项目设备购置。据悉，这是文化和旅游领域首笔完成设备更新改造专项再贷款投放的项目。

推进经济社会发展薄弱领域设备更新改造，有利于扩大制造业市场需求，推动消费恢复成为经济主拉动力，增强发展后劲。今年9月13日，国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，决定对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。人民银行按贷款本金的100%对商业银行予以专项再贷款支持。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。

(责编：王仁宏、高雷)

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