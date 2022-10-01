人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

文化和旅游领域首笔设备更新专项再贷款投放成功

2022年10月01日11:43 | 来源：人民网
小字号

人民网北京10月1日电 9月30日，由国家开发银行深圳分行牵头，联合国家开发银行广东分行向中山华侨城实业发展有限公司投放3300万元，支持中山华侨城文化和旅游项目设备购置。据悉，这是文化和旅游领域首笔完成设备更新改造专项再贷款投放的项目。

推进经济社会发展薄弱领域设备更新改造，有利于扩大制造业市场需求，推动消费恢复成为经济主拉动力，增强发展后劲。今年9月13日，国务院常务会议确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，决定对制造业、服务业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等在第四季度更新改造设备，支持全国性商业银行以不高于3.2%的利率积极投放中长期贷款。人民银行按贷款本金的100%对商业银行予以专项再贷款支持。专项再贷款额度2000亿元以上，尽量满足实际需求，期限1年、可展期两次。同时落实已定政策，中央财政为贷款主体贴息2.5%，今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7%。

 

(责编：王仁宏、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
文化和旅游领域首笔设备更新专项再贷款投放成功
　　人民网北京10月1日电 9月30日，由国家开发银行深圳分行牵头，联合国家开发银行广东分行向中山华侨城实业发展有限公司投放3300万元，支持中山华侨城文化和旅游项目设备购置。据悉，这是文化和旅游领域首笔完成设备更新改造专项再贷款投放的项目。…
国庆假期首日全国铁路预计发送旅客970万人次
　　人民网北京10月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，国庆假期首日，全国铁路预计发送旅客970万人次，计划开行旅客列车8733列。9月30日，全国铁路共发送旅客804.3万人次，开行旅客列车8851列。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部