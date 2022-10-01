人民网北京10月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，国庆假期首日，全国铁路预计发送旅客970万人次，计划开行旅客列车8733列。9月30日，全国铁路共发送旅客804.3万人次，开行旅客列车8851列。

铁路部门提示广大旅客朋友，假日期间列车开行具体安排，可在铁路12306网站（含手机客户端）查询。按照国务院联防联控机制规定，2022年9月10日至10月31日，旅客进站乘车需持48小时内核酸阴性证明，请广大旅客提前做好相关准备，出行前加强自身风险防控，配合铁路部门落实站车防疫措施，旅途中请做好个人健康防护，共同维护安全健康旅行环境。

(责编：王连香、高雷)

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