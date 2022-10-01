人民网北京10月1日电 （记者杜燕飞）“融资担保行业要关注具有‘专精特新’特质潜力小微企业，打造专属产品，发挥增信作用，创新服务模式，综合性提升小微企业经营能力和金融能力。”9月29日，平安普惠金融研究院副院长程瑞在人民网“金台圆桌：金融赋能，护航‘专精特新’”研讨会上表示。

中小企业占全国企业总数的99%，是我国经济韧性、就业韧性的重要支撑，也是实现产业链、供应链自主可控的关键主体。近年来，从中央到地方相关政策正持续加码，支持“专精特新“中小企业发展。

2021年11月发布的《国务院办公厅关于进一步加大对中小企业纾困帮扶力度的通知》提出，支持扩大小微企业融资担保业务规模，降低融资担保成本。

程瑞表示，当前，“专精特新”中小企业多数规模较小，且具有“两高一轻”的特点，即高技术投入、高人力资本投入和轻资产，需要大量长期性资金投入。但由于这类企业技术开发和成果转化前景存在不确定性，风险相对较大，又缺乏合格抵质押物，不符合银行风控偏好。在这个过程中，融资担保可以起到非常好的征信作用，成为“专精特新”企业金融服务的有效补充。

程瑞表示，从实践上看，各类融资担保公司在简化流程、优惠费率、精准滴灌等方面积极作为，推出专属服务。从市场上看，政策性融资担保、大型融资担保公司主要服务入库企业，即各省以及国家名单内的“专精特新”小巨人企业，而市场化融资担保在服务未入库的潜力小微企业发挥更大作用。

在他看来，未入库的潜力小微是培育更多“专精特新”中小企业的基础，带来更多就业和经济责献，而它们的金融服务相对不足。融资担保行业要关注潜力小微，强化增信赋能“专精特新”。在金融服务方面，打造专属产品，用科技提升风控能力；在增信赋能方面，用科技创新服务模式，把服务作为赋能的手段，综合性提升小微经营能力和金融能力。

程瑞介绍，去年8月，平安普惠融资担保有限公司推出了具有地方特色的“4+1+1”行业专项扶助计划，选取“专精特新”潜力小微企业集中的5大行业重点扶持。同时，因地制宜地在三大区域内各选择3至4个地区或城市，每个地区或城市分别增加1个特色行业作为“+1”扶持行业。

“我们对潜力小微企业实施三大扶助措施，一是为重点行业小微企业主借款提额降费；二是还款方式更灵活，方便小微周转；三是更快、更便捷的服务体验。今年上半年，该计划累计帮助近16万名小微企业主获得582亿元融资。”程瑞说，下一步，将利用数据和风控积累，服务“专精特新”覆盖的细分行业，关注企业成长性，持续为它们提供金融服务，提供供应链上下游协同发展的增值服务。

(责编：王仁宏、高雷)

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