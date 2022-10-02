本报记者 余建斌

7月18日在陕西省蒲城县拍摄的C919大飞机的试飞机。

新华社记者 丁 汀摄

这是中国民用航空史上的一个重要时刻。

9月29日，中国民用航空局向中国商用飞机有限责任公司颁发C919大型客机型号合格证，标志着我国按照国际通行适航标准研制、具有自主知识产权的大型客机通过适航审定，我国拥有了一款可以投入航线运营的单通道干线客机。中国人在追逐大飞机梦的道路上取得了历史性成就。这是在以习近平同志为核心的党中央亲切关怀和坚强领导下，深入实施创新驱动发展战略取得的重大成果，是建设制造强国的重要标志，是新时代改革开放和社会主义现代化建设的重要成就，对增强我国经济实力、科技实力、民族凝聚力、国际影响力具有十分重要的意义。

C919作为一款干线客机取得型号合格证影响深远

C919取得的型号合格证，是我国自主研制喷气式干线客机的第一张型号合格证。此前中国商飞研制的ARJ21支线客机在2014年12月底取得型号合格证，该机型投入商业运营以来，累计开通航线282条、通航城市111座，安全运送旅客超550万人次。C919作为一款干线客机取得型号合格证，影响深远。

C919大型客机座级158—192座，航程4075—5555公里。2007年立项，2015年11月首架飞机总装下线，2017年5月首架飞机成功首飞。

通过C919项目，我国首次走完大型客机设计、制造、试验、试飞及适航取证全过程，具备了按照国际通行适航标准研制大型客机的能力。C919研制成功，将为全球航空公司和客户提供更多选择，为全球供应商和合作伙伴带来更多机遇，也将进一步激发全球商用飞机产业的良性竞争和创新活力。

适航取证科目之多、技术难度之高、组织协调之复杂，都超乎想象

任何一款新机型要投入商业运营、“飞向”市场，必须通过严格的适航审查，这是验证飞机安全性必须通过的“考试”。中国商飞作为型号合格证申请人，按照国际通行适航标准研制C919，并通过地面试验、飞行试验等多种符合性验证方式，表明了飞机型号设计符合适航标准和环保要求。

C919研制之难也体现在适航取证上，要验证的科目之多、技术难度之高、组织协调之复杂，都超乎想象。

2017年成功首飞后的5年试验试飞取证之路，C919历经各种考验，投入6架试飞机、一架静力试验机和一架疲劳试验机，开展了大量地面试验和试飞工作，充分验证了飞机的安全性，取得了型号合格证，具备了投入市场运营的“通行证”。

试飞是适航验证的重要方式之一，目的是把一款新飞机的风险摸遍、摸透，找出飞机在特殊条件或状态下的性能极限，确定安全飞行的边界“红线”。

失速、最小离地速度和自然结冰被称作C919取证试飞的“三大战役”，都是风险和难度极高的试飞科目。

失速是民用飞机在航线飞行中极力避免出现的危险状态，防止飞机失速一直是民机设计的一大技术难题。C919试飞员主动、反复地让飞机进入失速状态，以触探边界的方式摸清C919在不同状态下的失速速度。这一试飞任务的完成，充分验证了C919的低速操纵特性。

最小离地速度是指飞机能够安全离地并继续起飞的最小速度，是飞机起飞过程中的重要参数。为把飞机性能充分验证出来，飞机尾部加装了防止飞机损伤的尾橇。试飞时，飞机一边滑跑一边抬起前轮、抬高机头，保持尾橇擦地，一路擦着火花起飞，获取腾空瞬间的速度临界值。在最小离地速度试飞过程中，试飞员需在几乎看不见跑道的情况下保持飞机姿态稳定，若姿态稍大则易损坏机尾，若姿态稍小则尾橇无法擦地、飞机的性能就得不到验证。试飞难度高、风险大。C919试飞员精心研究试飞技术，反复演练试飞方法，保障了试飞成功。

试验试飞中比如自然结冰试飞、全机应急撤离演示试验等，准备周期长、组织协调复杂，需要调动跨专业、跨行业、跨地域的资源和力量，这也充分说明了C919研制和取证是一项复杂的系统工程。C919飞机自然结冰试飞是首次完全由中国机组，驾驶着中国人设计的大飞机，按照中国人预测的结冰条件，在中国领空内完成的满足国际标准的自然结冰试飞，实现了在国内按照国际标准完成航空器自然结冰试飞零的突破。

在C919全机应急撤离演示试验中，采用最小过道宽度、最小出口通路、仅一半应急出口可用、仅使用应急照明，飞机外部环境亮度仅相当于0.3英寸的烛光亮度。在如此严苛客舱条件和外部环境条件下，6名机组成员以及192名志愿者仅用79秒时间，全部通过滑梯从飞机安全撤离至地面，表明了C919完全满足适航规章对于应急撤离能力的要求。

C919开始从产品研制阶段转入产业化发展阶段，填补我国国产干线客机的市场空白

C919取得型号合格证是一个重要的里程碑，意味着在全球航空运输市场需求最强劲的窄体客机领域，中国终于拥有了一款自己的产品。

我国民航运输业拥有巨大的内需市场和强大的发展潜力。根据《中国商飞公司市场预测年报（2021—2040）》，未来20年，全球将有超过41429架新机交付，价值约6.1万亿美元（以2020年目录价格为基础）。中国航空市场将接收9084架新机，价值约1.39万亿美元（以2020年目录价格为基础）。中国航空市场新接收的飞机中，窄体客机达到6295架。作为民航运输市场的主流机型，窄体客机在中国民航机队的占比约为80%，在全球机队的占比约为70%。

C919设计之初的切入点就是民航运输市场用途最多、保有量最大的150—200座级的窄体客机，用于满足民航最大的窄体客机市场。

在C919大型客机项目的带动下，国内一批航空产业园区、航空示范园区在各地建立，一批具有国际竞争力的商用飞机产业集群和创新型企业茁壮成长，有力拉动了基础研究和相关产业升级。

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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