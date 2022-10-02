本报记者 王 政

数据来源：工信部

制图：蔡华伟

金秋的内蒙古自治区阿里河国家森林公园色彩斑斓，一列森林蒸汽小火车穿梭在苍莽的大兴安岭林海中。不少游客拿出手机，拍摄照片、视频，与网友分享这壮美的生态画卷。

“4G信号全覆盖以来，景区开设了慢直播，点击量超百万，吸引近10万名游客慕名而来。”公园相关负责人介绍。去年，工信部第七批电信普遍服务试点项目全面展开。如今，林区公网通信覆盖率由不足10%提升至50%，重要节点、重点区域、主要干线4G网络覆盖率接近70%，初步实现了林区工作业务数字化。

习近平总书记强调：“要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。”

党的十八大以来，习近平总书记就发展我国数字经济发表一系列重要论述、作出一系列重大部署，指引我国数字经济发展取得显著成就，为经济社会发展提供了强大动力。从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。

新型基础设施建设提速，数字经济发展“基座”不断夯实

“偏远牧区通了4G信号，在家里就可以通过手机实时查看牧场、为牛羊饮水机水槽自动上水，还可以通过网络把草原特产销往全国各地。”内蒙古自治区新巴尔虎右旗芒来嘎查牧民米吉格道尔吉说，有了网络，草原上的羊就有了电子档案，“西旗羊肉”已经成为当地知名品牌。

架起“网络高速路”，城乡“数字鸿沟”大幅缩小。十年来，中央财政拨付补助资金先后支持13万个行政村通光纤，建设7万个4G和5G基站。截至2021年11月底，我国现有行政村已全面实现“村村通宽带”。

电信普遍服务不断完善，是我国数字经济发展“基座”不断夯实的缩影。十年来，我国建成全球规模最大的光纤和移动宽带网络，固定网络逐步实现从十兆到千兆的跃升，移动网络实现从3G突破、4G同步、5G引领的跨越，已实现“村村通宽带”“县县通5G”“市市通千兆”。

用户更多，覆盖面更广。截至今年7月底，我国建成开通5G基站196.8万个，所有地级市城区、县城城区和96%的乡镇镇区实现5G网络覆盖，5G移动电话用户达到4.75亿户。5G基站开通数、移动电话用户数全球第一；我国固定互联网宽带接入用户总数达5.66亿户，固定宽带网络规模全球最大。

网速更快，平均资费更低。2015年以来，固定宽带和4G用户端到端平均下载速率提高7倍，单位流量平均资费下降超过95%。

数字产业化深入推进，支撑能力更加坚实

今年中秋节刚过，中国联通张家口（怀来）大数据创新产业园内一派繁忙。这座京津冀区域在建等级最高、机架规模最大的数据中心，现已启动首期运营，于今年8月中旬交付，正迎来第一批定制化客户入驻。

河北联通相关业务负责人蒋浩介绍，该园区作为全国一体化算力网络京津冀国家枢纽的网络重要节点，可为京津冀重要客户提供超高水平算力服务，全面促进环首都区域数据中心的高质量发展。

2021年，我国算力核心产业规模超过1.5万亿元，近5年平均增速超过30%，其中，云计算市场规模超过3000亿元。

十年来，我国数字产业化快速发展。初步构建起先进完备的信息技术产业体系，部分领域完成了跨越式发展，实现了技术发展与产业应用双轮驱动，对数字经济的支撑能力更加坚实。

信息通信业综合实力显著增强。电信业务收入从2012年的1.08万亿元，增长到2021年的1.47万亿元；截至2021年底，网民规模达10.32亿，比2012年增长了83%。

软件和信息技术服务业、互联网和相关服务业高速增长，2021年，业务收入分别达到94994亿元和15500亿元。国产操作系统、数据库、办公软件等基础软件成熟度与国际主流产品差距显著缩小，加速从“可用”向“好用”迈进。

人工智能产业发展取得积极成效。截至目前，我国人工智能核心产业规模超过4000亿元，企业数量超过3000家。智能芯片、开源框架等关键技术取得重要突破，智能传感器、智能网联汽车等标志性产品的创新能力持续提升，人工智能专利申请量占全球一半以上。

产业数字化动能加快释放，助推千行百业数字化转型

机器人智能补喷、内胆智能激光焊接、视觉识别检测、关键设备100%互联可视、故障信息智能远程推送、设备远程操控……走进位于河南郑州经开区的海尔热水器互联工厂，仿佛进入了一个机器人的世界。

“我们融合了工业互联网、大数据、5G、云计算、人工智能等先进技术，发展行业技术融合应用63项。”工厂有关负责人介绍，与传统工厂相比，生产效率提升31%，产品质量提高26%。

十年来，我国产业数字化进程加速。制造业数字化、网络化、智能化发展取得显著成效。我国已培育主营业务收入超10亿元的智能制造供应商近百家，服务范围覆盖90%以上的制造业领域。截至今年6月底，工业互联网应用已覆盖45个国民经济大类，32个重点平台连接设备超7900万台（套）。截至今年第二季度，我国工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到55.7%、75.1%，比2012年分别提高了31.1和26.3个百分点。

站在新起点，加强关键技术攻关，加快新型基础设施建设，推进重点领域数字产业发展，规范数字经济发展，完善数字经济治理体系，积极参与数字经济国际合作，数字经济必将不断做强做优做大。

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 04 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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