新华社上海10月1日电 题：医保、公交、文旅……长三角协同立法推进基本公共服务便利共享

新华社记者龚雯、郭敬丹、周蕊

10月1日起，上海、江苏、浙江、安徽三省一市人大常委会同步审议通过的《推进长三角区域社会保障卡居民服务一卡通规定》施行，为建立长三角区域以社会保障卡为载体的居民服务一卡通、促进基本公共服务便利共享提供法治保障。

四年来，先行先试的长三角医保一体化已累计实现异地门诊直接结算超1100万人次，涉及医疗费用近30亿元。随着三省一市人大常委会共同探索完善协同立法新机制，长三角社保卡一卡通将在跨省交通出行、旅游观光、文旅体验等更多领域实现便利共享。

长三角医保一体化有序推进

2018年9月28日，长三角地区开始试点异地就医门诊费用直接结算。从最初确定“1（上海）+8（江苏省南通、盐城、徐州，浙江省省本级、嘉兴、宁波，安徽省滁州、马鞍山）”为首批试点地区，到后续区域不断扩围、应用不断扩容，截至今年9月29日，长三角全部41个城市1.2万余家医疗机构已开通该业务，给老百姓就医带来实实在在的便利。

随子女居住在上海市青浦区的陆阿姨因患有甲状腺功能减退的疾病，前不久，她拿着嘉善社保卡在长三角（上海）智慧互联网医院在线复诊配药。“在长三角生态绿色一体化发展示范区内，不仅可以免备案到医院直接刷异地社保卡看病，还能在互联网医院实现复诊直接结算，省心省力。”陆阿姨说。

上海市医保中心副主任王伟俊表示，长三角医保一体化还有很多工作在有序推进。比如，针对跨省异地门诊慢性病（高血压、糖尿病）和门诊特殊病（恶性肿瘤门诊治疗、慢性肾功能衰竭透析、器官移植后抗排异）的直接结算，上海目前开放了6家医院，苏浙皖也在逐步推广，之后三省一市将加大力度扩点扩面，让有需求的居民享受改革成果。此外，今年8月起，上海可使用家庭共济资金支付医疗费用，下一步将加快落实居住在异地的上海参保人实现家庭共济。

交通出行、文化旅游，长三角一卡通“升级”

记者了解到，全面推进长三角居民服务一卡通，就是要在长三角区域内，以社会保障卡作为载体，率先在交通出行、旅游观光、文化体验以及社会保障、医疗卫生、金融服务等领域实现一卡多用、跨省通用。

据悉，2021年7月起，长三角一体化示范区执委会会同两区一县政府联合开展一卡通试点，在示范区主要景区、图书馆、公共交通试点以社保卡为载体的一卡通。

今年，浙江嘉善县的第三代社会保障卡集成了长三角“敬老通”应用后，出行、文旅、社区生活等越来越多的功能都归集到了这张卡上。家住嘉善的许老伯和老伴拿着新办理的第三代社会保障卡，不仅能乘车去附近菜场买菜，还能顺便去药店买降压药，十分便利。

除了交通领域，长三角“敬老通”应用通过与文旅部门、景区等机构的合作，将第三代社会保障卡集成身份证、老年人优待证、图书借阅卡等功能。来自江苏的72岁的宋先生前不久去嘉善碧云花海景区游玩，通过刷卡免票入园，乘公交车也能享受当地老年人的免费待遇，令他十分开心。

据悉，青浦区已探索在上海大观园、福泉山遗址等景区实施长三角社保卡购票优惠政策，示范区内居民使用新版社保卡购票即可享受特殊时间段入园优惠。

协同立法护航民生工程

据介绍，长三角社保卡一卡通涉及部门广、程序多、应用宽。合作协同立法，将为这项涉及2.35亿人的民生工程提供法治保障，推动各项工作加快展开。

上海市人大常委会法工委主任阎锐说，在此项协同立法的草案起草过程中，三省一市相关部门多次开展协商沟通，对协同立法的有关工作形成充分共识。

新颁布的规定主要体现了7个“明确”，比如明确长三角一卡通功能定位、工作目标和基本原则；明确协同推进工作机制，统一长三角一卡通应用场景，实现应用互通、证照互认；明确相关政府部门的职责，规定共同编制长三角一卡通的应用项目清单，实行动态调整等。

针对数据风险防范，规定特别强调在方便居民使用社会保障卡的同时，相关部门和单位应当对服务管理中获取的个人隐私、个人信息、商业秘密等数据依法采取保护措施，不得违法使用或者泄露。

三省一市人大常委会表示，要进一步加强民生领域协同立法，以高质量立法护航长三角区域高质量一体化发展，推动长三角一卡通“多卡集成、多码融合、一码通用”，更有效促进跨区域居民服务一体化便利共享。

(责编：白宇、杨光宇)

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