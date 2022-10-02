俯瞰龙羊峡水电站。位于青海海南藏族自治州共和县和贵南县交界处的龙羊峡水电站，是黄河上游龙青段规划的第一座大型梯级水电站。

本报记者 伊 霄摄

黄河玛曲段干流沿岸的草地。甘肃甘南藏族自治州玛曲县是黄河上游重要的水源涵养区、补给区。通过实施沙化退化草原综合治理等生态保护工程项目，当地生态环境明显改善，向黄河补给水源的能力进一步提高。

新华社记者 郎兵兵摄

游人在黄河壶口瀑布群前拍照、游览。

新华社记者 陶 明摄

黄河干流示意图。

水利部黄河水利委员会供图

九曲黄河，浩荡东行，气势磅礴，哺育着中华民族，孕育了中华文明。习近平总书记强调：“共同抓好大保护，协同推进大治理，着力加强生态保护治理、保障黄河长治久安、促进全流域高质量发展、改善人民群众生活、保护传承弘扬黄河文化，让黄河成为造福人民的幸福河。”

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央将黄河流域生态保护和高质量发展作为事关中华民族伟大复兴的千秋大计，相关部门和沿黄各地坚定不移走生态优先、绿色发展的现代化道路，黄河流域经济社会发展和百姓生活发生了很大变化。

大河奔涌，治理久久为功。持续加强生态环境保护，护佑黄河安澜，保障群众安居，确保黄河流域生态保护和高质量发展取得明显成效，为黄河永远造福中华民族，我们将接续不懈奋斗！

（本报记者 王 浩）

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 05 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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