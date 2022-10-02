寇江泽

高质量建设国家植物园体系，构建以国家植物园为主体的全国植物迁地保护网络。同时，公众也要踊跃行动起来

在云南，木兰科植物华盖木在抢救性保护中迎来新生，从发现时的6株增加到1.5万多株；在山东长岛自然保护区，生态保护和修复持续开展，多年不见的大叶藻、海萝重现；在国家植物园，人工栽培状态下的巨魔芋群体开花，属世界首次……通过加强就地保护、迁地保护、管理执法，我国各类植物特别是珍稀濒危植物数量不断增加、分布范围不断拓展，为美丽中国增绿添彩。

习近平总书记指出：“植物是生态系统的初级生产者，深刻影响着地球的生态环境。人类对植物世界的探索从未停步，对植物的利用和保护促进了人类文明进步。”中国是全球植物多样性最丰富的国家之一，目前有野生高等植物3.7万余种。中国人民自古崇尚自然、热爱植物，中华文明包含着博大精深的植物文化，2500多年前编成的诗歌总集《诗经》记载了130多种植物。

各类植物是自然生态系统的基本组成部分，其携带的遗传资源是关系到国家生态安全和生物安全的核心战略资源。从生态价值看，一种植物往往伴生着10到30种生物物种，植物是生态系统中不可或缺的重要一环。从经济社会价值看，人类的衣食住行都离不开植物，植物是人类生产生活的重要物质基础，也是重要战略资源。“杂交水稻之父”袁隆平院士培育的高产优质杂交稻，正是利用野生稻资源培育而成。人参、红豆杉等植物，有非常重要的药用价值。一个物种就是一个基因库，如果因为保护工作没有到位，其潜在的基因价值随着物种灭绝消失了，这种损失无法估量。

党的十八大以来，我国生物多样性保护发生历史性、转折性、全局性变化，植物保护取得显著成效。目前，全国共建立近1万处各级各类自然保护地，正式设立三江源等第一批国家公园，为野生动植物提供了赖以生存的自然环境，约有65%的国家重点保护野生植物和极小种群野生植物得到保护。通过强化抢救性保护，华盖木、霍山石斛等近百种极小种群野生植物的数量逐步恢复。我国已建成近200个各级各类植物园，国家植物园、华南国家植物园揭牌运行，标志着国家植物园体系建设进入新阶段。植物园迁地保护植物2.3万余种，占本土植物种类的60%，基本完成苏铁、棕榈种质资源以及原产我国的重点兰科、木兰科植物的收集保存。

“生物多样性关系人类福祉，是人类赖以生存和发展的重要基础。”当前，全球生物多样性下降趋势尚未得到根本遏制，植物保护形势仍然十分严峻。保护植物就是保护人类的未来。我们应加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，让重要自然生态系统得到最严格的保护，高质量建设国家植物园体系，构建以国家植物园为主体的全国植物迁地保护网络。同时，公众也要踊跃行动起来，从身边小事做起，植绿、护绿、爱绿，积极保护各类植物、保护生物多样性。

生态治理，道阻且长，行则将至。让我们将绿水青山就是金山银山的重要理念内化于心、外化于行，把生物多样性这一人类永续发展的基础筑得越来越牢固，促进人与自然和谐共生。

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 07 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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