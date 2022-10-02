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中企投建的柬埔寨首条高速公路试运营

2022年10月02日08:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报金边10月1日电  （记者赵益普）由中国路桥工程有限责任公司（中国路桥）投资、建设和运营的柬埔寨金港高速公路10月1日开始通车试运营，这是柬埔寨第一条高速公路。

　　当天在金港高速公路金边站举行的试运营启动仪式上，柬埔寨公共工程与运输部国务秘书伊布纳对金港高速公路开通试运营表示祝贺，并敦促所有司机遵守交通规则和高速公路行车要求，安全出行。

　　柬埔寨金港高速公路有限公司董事长孙耀国表示，金港高速公路的开通将大大方便沿线居民出行，促进沿线地区经济发展，标志着柬埔寨从此进入高速公路时代。他希望这条高速公路成为柬埔寨人民的幸福大道。

　　金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港，是中国路桥按“建造—运营—移交”模式投资的项目，采用中国设计及质量标准，横跨5个省，全长187.05公里，双向四车道。金港高速公路通车后，从金边到西哈努克港的车程将从原来的5个多小时缩短至2个小时以内。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月02日 03 版）
(责编：鲁婧、李楠桦)
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