本报记者 江 南 窦 皓

金秋时节，浙江省宁波市奉化区萧王庙街道滕头村党委书记、村委会主任傅平均作为浙江省“兴村治社名师”，来到衢州市龙游县，为当地的村干部讲授滕头村发展集体经济的经验。

除了努力当好授课导师，傅平均最近还在忙村里的事：刚从衢州回来，他又来到了未来乡村的建设工地，边询问建设进度边察看情况。跑完工地去村委，共同富裕孵化基地的项目需要推进，傅平均闲不下来。

作为国家5A级景区和生态旅游示范区，滕头村曾荣获“全国文明村”等荣誉，村党委曾荣获“全国先进基层党组织”称号。2017年，傅平均当选滕头村党委书记，带动村民创新实干，推动全村进一步发展。“滕头村想要永葆活力，就不能躺在成绩单上睡大觉。”

乡村旅游发展怎样才能“叫好又叫座”？地域狭小、发展空间不足的难题怎么破解？

滕头村以全域旅游为突破口，探索出乡村变景区、田园变公园、民居变民宿、农副产品变旅游产品的发展模式。2019年，作为全国最早卖门票的村庄之一，滕头村取消了村庄景区门票，向生态休闲旅游方向转型。虽然每年创收3000万元的门票收入没有了，但滕头村当年接待游客177万人次，旅游综合收入达到2.7亿元，均实现大幅增长。

“想要发展，不仅要请进来，还要走出去。”在傅平均的带动下，村里建立“合伙人”制度，从各地吸引专业人才，累计招引10多个优质项目、投资超10亿元；在多地打造别具特色的连锁生态酒店，年销售额超2亿元……2021年，滕头村集体经营性收入达1.1亿元，村民人均收入达7.5万元。

为辐射带动周边区域发展，傅平均牵头成立党建引领乡村振兴联合体，带动周边6个村发展。一有空，他就会坐到村委办公室的显示屏前，在“云端”给结对地区的村干部解决难题，输送经验。目前，滕头村已在河北阜平、吉林珲春等地设立滕头乡村振兴学院分院，传授基层党建和乡村振兴先进经验。

“一村富不是富，村村富才是真的富。”展望乡村振兴与共同富裕之路，傅平均信心满满。

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 04 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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