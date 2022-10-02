余建斌

我国大飞机事业迎来重要里程碑，中国人在追逐大飞机梦的道路上取得历史性成就。9月29日，C919大型客机取得中国民用航空局颁发的型号合格证，标志着我国拥有了一款可以投入航线运营的单通道干线客机，也表明我国具备了按照国际通行适航标准研制大型客机的能力。

“要有雄心壮志，世界科技巅峰我们都要奋勇攀登。”9月30日上午，习近平总书记在北京人民大会堂会见C919大型客机项目团队代表并参观项目成果展览，充分肯定C919大型客机研制任务取得的阶段性成就，强调“要充分发挥新型举国体制优势，坚持安全第一、质量第一，一以贯之、善始善终、久久为功，在关键核心技术攻关上取得更大突破，加快规模化和系列化发展，扎实推进制造强国建设，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗”。

在15年的奋斗历程中，大飞机人发扬长期奋斗、长期攻关、长期吃苦、长期奉献的优良作风，凝聚攻坚克难、锲而不舍、协同创新、追求卓越的精神力量，践行使命担当，勇攀科技高峰，以实际行动落实创新驱动发展战略。C919取得的这一历史性成就，对增强我国经济实力、科技实力、民族凝聚力、国际影响力具有十分重要的意义。

翱翔蓝天的C919，满载着中国创新的力量。C919研制和取证是一项复杂的系统工程。从立项到取得型号合格证，我国首次走完了按照国际通行适航标准研制大型客机的全过程，具备了大型客机设计、制造、试验、试飞及适航取证等能力。在研制中，C919先后攻克了一批关键技术、形成了一批核心能力、锤炼了一批人才队伍、带动了一批产业发展。

大型客机研发和生产制造能力是一个国家航空水平的重要标志，也是一个国家整体实力的重要标志。C919的起飞不仅是一个飞机型号的起飞，更是我国民机事业的起飞。在全球合作程度极高的民机行业，C919坚持自主创新、开放合作，形成了支撑我国大飞机自主发展的能力平台，新材料、现代制造等领域关键技术、基础学科从中受益，一批充满活力的创新型企业茁壮成长。C919取得型号合格证，意味着在全球航空运输市场需求最强劲的窄体客机领域，中国终于拥有了一款自己的产品，这是我国民用航空市场供给侧结构性改革的一大成果，在解决我国民用航空市场供需不平衡问题上迈出了关键一步。

抓创新就是抓发展，谋创新就是谋未来。C919取得型号合格证，意味着中国人坐上自己大飞机的梦想即将成为现实。C919项目研制成功，也将为全球旅客的美好出行提供更多选择，为全球供应商和合作伙伴带来更多机遇，进一步激发全球商用飞机产业的良性竞争和创新活力。这也生动映照着，新时代这十年，创新发展理念深入人心，创新发展步伐不断加快，科技自立自强交出精彩答卷，创新驱动发展战略在神州大地落地生根、硕果累累，科技创新推动中国号巨轮乘风破浪、行稳致远。如大潮奔涌，如细雨润泽，今天，创新要素正在中国每一寸土地上汩汩流淌。

站在新的起点上，中国大飞机事业规模化和系列化发展等后续任务依然艰巨繁重。踔厉奋发、勇毅笃行，秉持自主创新、开放合作，坚持质量第一、安全第一，我们必将迎来中国大飞机事业更加美好的明天。

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 04 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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