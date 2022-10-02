本报记者 寇江泽 刘温馨 刘雨瑞

位于宁夏中卫市的黄河黑山峡河段。

新华社记者 冯开华摄

制图：蔡华伟

黄河浩荡，九曲连环。发源于青藏高原，横贯9个省份，奔腾万里，润泽两岸。

全长5464公里的黄河，是中华民族的母亲河。黄河流域在我国经济社会发展和生态安全方面具有十分重要的地位。

“共同抓好大保护，协同推进大治理”“让黄河成为造福人民的幸福河”“为黄河永远造福中华民族而不懈奋斗”……党的十八大以来，习近平总书记走遍沿黄9省份，先后两次主持召开座谈会聚焦黄河流域生态保护和高质量发展。党中央把黄河流域生态保护和高质量发展上升为国家战略。

在发展中保护，在保护中发展。沿黄各省份全面加强生态环境保护，奋力推动高质量发展， 生态优先、绿色发展的“黄河大合唱”越来越动人。

守好改善生态环境生命线

碧波荡漾，川流不息。青海省海南藏族自治州贵德县尕让乡希望村，村级河长李宝林每天都会到黄河岸边走一走：“打小长在水边，现在担了河长的责任，走走看看心里才踏实。”

黄河蜿蜒流淌。在贵德县，因泥沙含量低，河水清澈，有着“天下黄河贵德清”的美誉。然而，因乱占、乱采、乱建等问题，母亲河一度容颜晦暗。贵德县全面开展河湖“清四乱”专项整治行动，拆除违法建筑5.42万平方米，清除非法围堤4.6公里，设立县、乡、村三级河长、湖长232名。

近年来，贵德县不断探索“智慧巡河”新模式，利用无人机巡护，对重点河段开展视频监控，通过科技助力河湖长担责，提升环境管理精细化水平。“白天我们巡河，晚上监控‘上夜班’。”李宝林说。

治理黄河，重在保护，要在治理。沿黄各省份下大力气进行大保护、大治理，全面加强生态环境保护，守好改善生态环境生命线。

持续推进国土绿化，生态环境大变样。山西省吕梁市临县借助造林合作社，在沿黄的碛口等乡镇开展生态修复综合治理。“以前只会在山上刨食，山越刨越荒，人越来越穷。现在大家在山上种树，环境好了，腰包也鼓了。”碛口镇高家塔村村民高金有说。

健全防洪减灾体系，保障黄河长治久安。河南推进黄河堤防建设、河道整治、滩区治理、生态廊道建设，黄河下游河南段“十三五”防洪工程和沁河下游防洪治理工程全面完成，两岸501公里标准化堤防全线建成。

退耕还湿、退养还滩，湿地成为鸟类乐园。渤海之滨，山东省黄河三角洲国家级自然保护区，原先的光板地、盐碱滩，变成了水草丰茂的大美湿地，黄河口水质明显改善并稳定在Ⅱ类。“保护区的鸟类增加到371种，每年经这里迁徙过往的鸟类超过600万只。”保护区管委会高级工程师赵亚杰说。

监测数据显示，截至2020年底，黄河流域完成初步治理的水土流失面积达25万多平方公里，水土流失面积比1990年减少了48%。去年黄河干流全线达到Ⅲ类水体，到今年已实现连续23年不断流，流域生态环境持续明显向好。

“黄河宁，天下平。”九曲黄河活力焕发，浩荡东流。

坚定走绿色、可持续的高质量发展之路

山西省寿阳县潞安化工集团新元煤矿调度指挥中心，工作人员轻点鼠标，大屏幕上井下瓦斯浓度、温湿度、作业数据等一目了然。智能化改造让煤炭开采变得更安全、高效、智能、绿色。

近年来，山西持续推进煤炭行业智能化建设。同时，持续促进发展转型，全省高新技术企业数量由2012年的290家，增加到2021年的3553家，高端装备制造、新材料等战略性新兴产业不断发展壮大。

黄河流域是全国重要的能源基地和农牧业生产基地。沿黄省份践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定走绿色、可持续的高质量发展之路。

加强全流域水资源节约集约利用。各省份大力推动农业、工业、城镇领域节水，流域400余个县域全部达到节水型社会评价标准。

建设特色优势现代产业体系。青海涌现一批自主技术国际领先的“专精特新”企业，光伏、锂电产业实现集群发展，全国每生产3块锂电池，就有1块出自西宁。甘肃节能环保、清洁生产、清洁能源等十大生态产业增加值已占地区生产总值的27%。宁夏形成完整的风光电储全产业链，单晶硅棒产能约占全球1/5。河南构建智能装备等战略新兴产业链，近10年全省战略性新兴产业增加值年均增速达13.3%。

构建区域城乡发展新格局。宁夏加大力度培育壮大农业产业化龙头企业，带动乡村产业振兴。内蒙古着力促进农牧业产业化、品牌化，并同发展文化旅游、乡村旅游结合起来，增加农牧民收入。山东探索集体统一经营、资产盘活运营等特色发展路子，农民专业合作社达24.5万家，家庭农场达10.5万户。

“水资源节约利用水平稳步提升，流域生态环境不断改善，洪涝灾害应对能力显著增强，能源保供和绿色发展水平持续提升，黄河流域生态保护和高质量发展取得阶段性重要进展。”国家发展改革委地区司副司长曹元猛表示。

在发展中进一步保障和改善民生

“在黄河滩区生活了大半辈子，现在住进舒服的高层楼。”山东省济南市长清区孝里街道孝兴家园，年近八旬的居民于家云说。孝兴家园是山东省单体规模最大的黄河滩区迁建工程。近年来，山东省通过外迁安置、就地就近筑村台等方式，全面完成滩区群众迁建任务。

增进民生福祉是发展的根本目的。沿黄各省份在发展中进一步保障和改善民生，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。

在甘肃，民生支出占财政支出比例每年都达80%左右，城乡居民收入增速连年高于经济增速，就业、教育、医疗、社保等事业有了长足发展，养老服务设施覆盖95%的城市社区和55%的行政村，普惠性幼儿园覆盖率达92.9%。

在陕西，苹果种植“触网上线”，助力乡村振兴。“种苹果收入上来了，比外出打工强多了。”延安宝塔区河庄坪镇万庄村农民张春德腰包鼓了，年收入增长到十几万元。

在山西，保障有力有效的社会救助体系逐步构建，织密织牢基本民生兜底保障网。全省建成农村老年人日间照料中心近7000个，惠及农村老人40余万人。

在山东，从发展服务业到产业升级，从减税降费到技能提升，一项项政策落地，打开就业空间。10年来，全省城镇新增就业持续保持在110万人以上。

河南省郑州市花园北路，一大早，黄河博物馆迎来一批游客。“既要展现黄河悠久历史，也要挖掘、讲述好展品蕴含的时代价值。希望能让更多人了解母亲河、保护母亲河。”黄河博物馆讲解员张笑蕾说。

讲好黄河故事，传承黄河文化。近年来，河南开展黄河流域省级非遗项目调查，初步建立黄河文化遗产资源大数据库，加快推进殷墟遗址博物馆、汉魏洛阳城遗址博物馆等黄河国家文化公园项目建设。

江河奔腾，生机盎然。“让黄河成为造福人民的幸福河”，奏响新时代的澎湃乐章。

（相关报道见第五版）

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 02 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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