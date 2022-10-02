本报记者 刘雨瑞

北依莽莽昆仑，南靠巍巍唐古拉，西接缓坡漫岭的可可西里，东临逶迤磅礴的巴颜喀拉。

这里是青海省玉树藏族自治州玉树市。

12年前，7.1级强震，房屋顷刻被摧毁，沦为一片废墟。

灾后重建的玉树犹如高原上的一颗明珠。如今，在住房和城乡建设部与北京市的支援下，这座高原城市，又成了一座“智慧城”。

作为地广人稀、高海拔的高原城市，玉树市智慧城市建设在顶层设计和应用场景方面有哪些创新？如何统筹协调，打破部门间的数据壁垒？近日，记者进行了实地探访。

应用场景创新，便民利民惠民

漫步玉树市市区，藏式民居错落有致，城市道路笔直整洁，居民悠闲散步……小城不大，但别有一番韵味。

“玉树曾遭受大难，但也沐浴大爱。”才文久丁感慨。从灾后重建第一线，到玉树市智慧城市管理服务中心主任，他的工作履历与玉树市恢复活力、持续“生长”的发展脉络一致。

2015年，在北京市对口援助下，玉树市启动智慧城市建设。以此为基础，2020年，住建部与青海省政府联合印发《高原美丽城镇示范省建设试点工作方案》，玉树市被列为“智慧管理城市”试点地区，明确要求提高城镇现代化治理能力，推进城镇建设管理现代化和智慧化。

城市管理精细化、公共服务便捷化、特色产业现代化、城乡环境绿色化，围绕这一主线，玉树市徐徐铺展蓝图。

智慧公交站牌，实时显示公交车到站时间；名为“和美玉树”的免费无线网络遍布全城，无需输入密码，一键直连；玉树市部分景点登上“云端”，游客随时随地线上全景式参观，助力旅游产业发展……

“此外，解决群众关心的难点、热点问题，也是玉树智慧城市建设的一大特色。”才文久丁介绍。

在玉树市公安局，记者见到了尼玛卓么。这一天，为给出生没多久的儿子落户，她起个大早，没想到，在“玉树通”便民服务平台申请后，办结时间由以往的5天缩短到5分钟。

2017年以来，有3万多人次通过“玉树通”，进行水电费缴纳、入学报名、低保申请、交通违章处理等业务办理，数据多流动、百姓少跑路，改革发展成果惠及人民群众。

部门协同作业，打破数据壁垒

走进玉树市智慧城市管理服务中心指挥大厅，道路交通运行情况、城乡居民户籍信息等一目了然。“过去‘九龙治水’，各管一摊，如今‘攥指成拳’，同向发力，关键靠顶层推动。”才文久丁说。

2021年4月，玉树市成立由市委书记、市长担任双组长的智慧管理城市试点建设工作领导小组，市级各职能部门主要负责人等作为成员，建立跨部门联席会议制度，形成政府部门间信息共享、协同作业的机制。

“统一管理数据库，避免了重复建设，各部门也不再需要支出维护费用，减轻了财政压力，提升了政府运行效率。”住建部第五批援青干部、玉树市委副书记、副市长单缔龙说，“目前，民政、教育、城管、公安等与民生领域密切相关的部门已全部接入系统。2025年前，全市其他部门也将逐个接入。”

“过去，登记不动产，需要到社区、街道、住建、规划、自然资源、不动产登记服务中心6个部门逐个盖章。如今，部门间数据壁垒被打破，电子签章，证照互认，办理时间由30个工作日压减到7个小时。”玉树市自然资源局副局长马巍介绍。

为进一步提升政务服务质量，玉树市将市区分为75个网格，全市12655名机关干部注册成为网格员，形成了覆盖市域、条块结合的管理体系。

2022年3月29日，网格员在巡查时，发现玉树市康巴艺术中心广场舞声音过大，随即上报，后批转到城市管理综合行政执法大队，执法人员立即赶往现场查看，核查属实后，耐心劝导，扰民现象再未发生。

除了网格员，玉树市民也可通过“玉树通”上的“随手拍”窗口进行反馈。在管理服务中心，15名接线员24小时值守，全天候受理问题反馈、政策咨询、求助等。2021年，中心受理案件7806起，办结7794起，办结率达到99.84%。

围绕百姓需求，优化城市治理

如今，群众打开“玉树通”，不再需要选择问题类型、填写个人信息、上报地理位置，仅需上传一张现场照片，就会有专人对接。

不仅如此，玉树市各单位还在“玉树通”上发布权责清单，公布监督热线，市民群众可便捷地了解部门职责，促使办事透明化。

“中心提供服务的着力点，由供给侧转向需求侧，百姓需要什么，我们就做什么。”才文久丁说。

闹布是玉树市新寨街道新寨村的居民，今年49岁，在网格员手把手的指导下，学会了使用“玉树通”。他向记者展示今年付过的水费账单，笑着说：“特别简单，直接交钱，很轻松。再也不用担心家里停电了，可以随时充值。”

“群众有所呼，政府有所应，百姓获得感、幸福感、安全感不断提升。”才文久丁说。

在今年召开的部省共建高原美丽城镇示范省“智慧管理城市”试点建设项目中期评估总结会上，与会专家一致认为，玉树市在组织机制、资金保障等方面探索出一条高原城市现代化治理的新路径。

“玉树将不断丰富城市建设内容，以科学化、智慧化、精细化为城市运营舒经活络，以健康文明为城市品质注入新鲜血液，让城市资源效用最大化发挥，公共服务和管理运营效率不断提高，市民生产生活更加便捷、更加健康、更加文明。”玉树市委书记张琨明说。

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 02 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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