新华社北京10月1日电 （记者董博婷）“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务……”1日上午，在中国共产党历史展览馆“旗帜”雕塑前，120余名清华大学师生重温入党誓词。据了解，国庆期间，将有来自清华大学、北京大学、北京师范大学、北京科技大学、中国政法大学等18所高校、近万名师生及各界观众走进中国共产党历史展览馆，弘扬革命传统，砥砺初心使命，汲取奋进力量。

“在国庆当天听党课、学党史，让我热血澎湃。”清华大学航空发动机研究院博士生蔡飞雪说，长征路上革命先辈们不畏艰难的奋斗精神给了我极大震撼，如今，我们新时代青年学子也要走好自己的长征路，在各自的科研领域作出贡献。

“我当时就问自己，是否也能为信仰舍生忘死，为国家奉献一切？”站在李大钊先生就义的绞刑架前，北京师范大学数学科学学院硕士研究生关迪航说，今天的参观和学习无疑是一次精神的洗礼。

国庆当天，馆内还有很多自发前来的参观者。据工作人员介绍，5000个参观名额一上线就被预约一空。

一大早，北京市民王先生就带着一家老小来到这里，长辈们指着一件件展品，对孩子讲述共产党改变中国面貌的动人故事。“我父母都是老党员，我和妻子也是党员，我们都希望下一代赓续红色血脉，听党话、跟党走。”他说。

“今天的观众格外热情，这是我在讲解过程当中能感觉到的。”展览讲解员黄佳怡说，“在这个特殊的日子里，大家不忘历史，坚定信念，使我内心充满力量。”

《 人民日报 》（ 2022年10月02日 01 版）

(责编：鲁婧、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经