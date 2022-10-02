王亚光 林 昊 王媛媛

图为近日在泰国呵叻，中泰铁路项目部监理四组副组长威罗（右）在工作中。

新华社记者 林 昊摄

距泰国首都曼谷大约两个半小时车程的呵叻府，是通往泰国东北部的“大门”，也是中泰铁路合作项目一期工程的终点。

在呵叻府巴冲县，中泰铁路项目部监理总站设立在施工现场不远处，由中国铁路设计集团有限公司负责中泰铁路一期工程的施工详图审核和施工监理等。24岁的南塔蓬是监理总站的专职翻译。

南塔蓬认为自己是个幸运儿：由于喜欢中国文化和科技，他努力学习中文，获得了“一带一路”奖学金和到天津铁道职业技术学院动车组检修技术专业学习的机会，2019年毕业后成功应聘到中泰铁路建设项目工作，离自己的“高铁梦”更近一步。

作为中泰两国共建“一带一路”的重点项目及泰国首条标准轨高速铁路，中泰铁路采用中国标准设计建造，一期工程连接曼谷和呵叻，二期工程将延伸至东北边贸重镇廊开，此处与老挝首都万象仅一河之隔，将实现与中老铁路衔接。

许多泰国民众表示，希望中泰铁路建设早日完工，改变泰国铁路基础设施现状。截至2021年，泰国境内铁路运营总里程仅5000多公里。泰方希望通过与中国开展合作，加快提升泰国的铁路建设能力。

在59岁的中泰铁路项目部监理四组副组长威罗看来，修铁路不仅仅是工程，更是理念沟通和民心相通的过程。已从事监理工作35年的威罗说：“这次施工中很多内容我以前没接触过，中方派遣了具有丰富经验的员工参与监理工作。我们从中学到了很多宝贵经验，不仅是高铁建设经验，还有项目管理经验。”

中泰铁路建设不仅对泰国意义重大，对区域互联互通也具有重要意义。分析人士指出，中泰铁路的建设，不仅有利于带动泰国铁路沿线地区产业的繁荣发展，也将实现泛亚铁路网建设的突破，促进区域互联互通。

从印尼雅万高铁、文莱摩拉港到中老铁路，随着一条条公路铁路加速建设或建成、一个个港口升级改造，东南亚区域互联互通不断呈现新亮点，不断增强的物流辐射力为沿线国家和地区创造了发展新机遇。

（据新华社电）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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