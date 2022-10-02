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中共中央国务院对C919大型客机取得型号合格证的贺电

2022年10月02日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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国务院大型飞机重大专项领导小组、中国商用飞机有限责任公司并C919大型客机项目各参研参试参审单位和全体同志：

　　在C919大型客机取得中国民用航空局型号合格证之际，中共中央、国务院向参加C919大型客机项目的全体单位和人员，表示热烈的祝贺和亲切的慰问！

　　C919大型客机取得型号合格证，标志着我国具备按照国际通行适航标准研制大型客机的能力。这是在以习近平同志为核心的党中央亲切关怀和坚强领导下，深入实施创新驱动发展战略取得的重大成果，是建设制造强国的重要标志，是新时代改革开放和社会主义现代化建设的重要成就，对于增强我国经济实力、科技实力、民族凝聚力、国际影响力具有十分重要的意义。

　　在15年的奋斗历程中，大飞机人发扬长期奋斗、长期攻关、长期吃苦、长期奉献的优良作风，凝聚攻坚克难、锲而不舍、协同创新、追求卓越的精神力量，践行使命担当，勇攀科技高峰，谱写了大飞机事业发展新篇章。祖国和人民感谢你们！

　　让中国的大飞机翱翔蓝天，承载着国家意志、民族梦想、人民期盼。C919大型客机研制成功并取得型号合格证，是我国大飞机事业征程上的重要里程碑。飞机即将投入市场运营，加快规模化和系列化发展等后续任务依然艰巨繁重。你们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持安全第一、质量第一，不忘初心、砥砺前进，坚定不移推进制造强国建设，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦再立新功！

　　中共中央    

　　国务院   

　　2022年9月29日  

　　（新华社北京9月30日电）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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