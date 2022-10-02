本报记者 蒋升阳 刘晓宇

展销馆里，预包装农产品满满当当；贸易城周边道路上，货运车辆来来往往；石湖港海运码头上，集装箱吊车忙忙碌碌……在党的二十大即将召开之际，在福建省泉州市石狮市这个沿海商贸小城，干部群众以昂扬的奋进姿态，加快发展外贸新业态新模式、培育外贸新动能。

“连江鱼丸200箱、安溪茶叶1000盒、德化瓷器300套……”一张长长的海外订单，从石狮市东南亚采购集散中心业务员郭月丽的手上一直拖到了鞋面。

“喜迎党的二十大，我们更要撸起袖子加油干。”郭月丽干劲十足，“依托市场采购贸易试点，订单秒接集发，出口全流程周期由过去的3个月缩短到1天，‘完单’又快又好。”

2018年11月，石狮市获批福建省首个市场采购贸易方式试点，在经认定的市场集聚区内，符合条件经营者采购货品，实行“一次申报、一次查验、一次放行”及增值税免征不退政策。同时，“采购地申报、全省口岸验放”的一体化通关模式，相比一般贸易通关模式，平均每标箱节省费用超1000元。

出口方式提速降本，让从事一般贸易20多年的许文进捕捉到了新的机遇。9月9日，一间专门服务市场采购贸易的“连江鱼丸展销馆”在石狮国际食品城立了起来。“鱼丸在海外乡亲中颇受欢迎。市场采购贸易周期缩短，冷鲜鱼丸能更快直抵海外餐桌。”成立不足一个月，许文进已经从福州连江县补货6次，“年底准备开拓闽西山货，让全球客商尝‘福味’。”

优化外贸营商环境，石狮市多策并举持续发力。2021年9月，石狮市投入2000万元，设立汇率避险产品政府“公共保证金池”，为中小微企业提供“免保证金”远期结售汇服务。截至今年9月底，累计为76家企业的外贸订单提供避险，减免保证金2300万元。

石狮市商务局局长苏金发表示，市场采购贸易试点带动外贸、报关、货代、码头物流、国际航运等新增就业超1.2万人。截至目前，石狮从事外贸的主体从试点前的1200多家增长至9000多家，新增新业态外贸公司328家。

石狮市锦尚镇，泉州鹏泰服饰有限公司生产车间内，智能化衣料配送流水线吸引来宾注目。对公司副总经理赵文宏来说，这套智能设备解决了外贸难题——产品不再“量大单一”，开始走上“个性化、定制化、高端化”的新路，这使企业单品附加值提升30%以上。“有了市场采购贸易，‘量小品多价高’是新潮流，推动企业转型升级。”赵文宏说。

好产品更要有好通道。9月15日上午，一艘集装箱轮驶离石狮市石湖码头，标志着泉州第二条直达欧洲通道开启。“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，相信会有更多‘泉州造’成为‘世界潮’。”航线执行方、沃德菲航运（香港）有限公司总经理喻洋表示。

据统计，2018年11月至今，石狮市市场采购贸易累计完成出口货值超1200亿元。今年1至8月，石狮市完成出口货值337.17亿元，同比增长39.93%。

“石狮将坚持‘以贸带工、贸工联动’，充分挖掘市场采购贸易等改革试点红利，加快建设现代化商贸之城，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。”石狮市委主要负责同志表示。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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