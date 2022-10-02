问天实验舱转位成功实施
中国空间站组合体转为两舱“L”构型在轨飞行
2022年10月02日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社北京9月30日电 （李国利、杨欣）记者从中国载人航天工程办公室获悉，9月30日12时44分，经过约1小时的天地协同，问天实验舱完成转位。
转位期间，问天实验舱首先完成相关状态设置，而后与天和核心舱分离，之后采用平面转位方式完成转位，并与节点舱侧向端口再对接。
这是我国首次利用转位机构在轨实施大体量舱段转位操作。问天实验舱转位完成后，空间站组合体由两舱“一”字构型转变为两舱“L”构型。
后续，空间站组合体将以“L”构型在轨飞行，等待梦天实验舱发射、交会对接后，还将转位形成空间站三舱“T”构型组合体。
(责编：鲁婧、李楠桦)
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