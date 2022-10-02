宁波海关：

随着生活水平的提高，国内消费者购买进口化妆品的需求越来越旺盛。我目前经营一家化妆品贸易公司，想咨询一下购买进口化妆品应该注意什么？

杭州读者 徐女士

徐女士：

目前国内市场对进口化妆品需求旺盛，海关依据相关法律法规、部门规章及技术标准，对进口化妆品进行严格监管，在确保风险可控的前提下，积极落实“放管服”改革措施，持续优化化妆品通关流程。

■ 化妆品的定义及分类

根据海关总署颁布的《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》，化妆品是指以涂、擦、散布于人体表面任何部位（表皮、毛发、指趾甲、口唇等）或者口腔黏膜、牙齿，以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的产品。

根据国务院颁布的《化妆品监督管理条例》，我国将化妆品分为普通化妆品和特殊化妆品两大类，其中，特殊用途化妆品是指用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品。

■ 进口化妆品的要求及途径

我国《化妆品监督管理条例》规定，特殊化妆品须取得国务院药品监督管理部门注册，取得《进口特殊用途化妆品行政许可批件》后方可生产、进口；普通化妆品应在进口前向国务院药品监督管理部门备案，取得《进口非特殊用途化妆品备案凭证》；对于无卫生许可或者备案要求的化妆品，进口时须提供产品安全性承诺。进口化妆品收货人凭上述批件或凭证办理海关申报手续，海关对上述监管证件电子数据进行系统自动比对验核。

进口化妆品进入我国境内主要通过两种途径：

一种是一般贸易方式进口。企业或个人在进口申报时，化妆品除满足上述要求外，还需满足相关中文标签规定。

另外一种是跨境电商方式进口。跨境电商进口是指国内消费者通过跨境电商平台购买境外商品，并通过“网购保税进口”或“直购进口”模式进境的进口方式。通过该方式入境的化妆品，海关按照个人自用进境物品监管，仅须符合原产地有关质量安全、标示标签等标准或技术规范要求。

■ 进口化妆品购买注意事项

海关提醒消费者，购买进口化妆品需注意以下几点：

一是选取正规销售场所购买并验看相关证明。消费者最好在正规销售场所购买进口化妆品，并向商家索要《入境货物检验检疫证明》进行查看。

二是认真查看中文标签。购买前请仔细阅读中文标签内容，如卫生许可备案文号或批准文号、保质期等，合格的中文标签应符合国家标准要求GB 5296.3《消费品使用说明 化妆品通用标签》及《进出口化妆品检验检疫监督管理办法》等标准法规的规定。

三是通过跨境电商渠道购买进口化妆品须注重保护个人权益。消费者应选择正规电商平台购买，仔细阅读中文电子标签，并保留好购买凭证，以便遇到问题时维护自身合法权益。

（宁波海关所属鄞州海关查检一科副科长黄斌 宁波海关食安处关员段德宝）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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