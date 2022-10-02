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9月份中国制造业PMI回升至50.1%

显示经济延续恢复发展态势

2022年10月02日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月30日电  （记者孔德晨）国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会9月30日发布数据：9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.7个百分点，升至临界点以上。这一先行指标显示中国经济总体延续恢复发展态势。

　　国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河分析，9月份，随着稳经济一揽子政策持续发挥效能，加之高温天气影响消退，制造业景气度有所回暖，PMI重返扩张区间。

　　具体来看，制造业生产有所扩张。9月份，制造业进入传统旺季，生产指数升至51.5%，高于上月1.7个百分点，重回临界点以上，制造业企业生产活动有所加快。从行业情况看，食品及酒饮料精制茶、医药、非金属矿物制品、黑色金属冶炼及压延加工、通用设备制造等行业生产指数均升至54%及以上，企业产能较快释放。同时，为满足生产需要，企业原材料采购力度加大，采购量指数升至50.2%，制造业市场活跃度有所上升。

　　大、中、小型企业景气水平均有所回升。大型企业PMI为51.1%，比上月上升0.6个百分点，连续2个月位于扩张区间，其中生产指数和新订单指数分别为53.7%和51%，产需同步增长。中型企业PMI为49.7%，比上月上升0.8个百分点，景气水平持续改善；小型企业PMI为48.3%，比上月上升0.7个百分点，景气水平由降转升。

　　企业预期有所改善。9月份，生产经营活动预期指数为53.4%，高于上月1.1个百分点，制造业企业信心有所回升。从行业情况看，农副食品加工、食品及酒饮料精制茶、医药、汽车、铁路船舶航空航天设备制造等行业生产经营活动预期指数位于58%以上较高景气区间，相关行业企业对近期市场发展前景较为乐观。

　　赵庆河介绍，9月份非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.6%和50.9%，均连续4个月高于临界点。

(责编：鲁婧、李楠桦)
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