原标题：“三秋”生产顺利 秋粮丰收在望

农业农村部9月29日农情调度显示，全国秋粮已收获3.96亿亩、完成30.3%，进度同比快1.7个百分点，丰收在望。

日前召开的国务院常务会议指出，从秋粮情况看，全年粮食产量能够实现1.3万亿斤以上目标。当前，正是秋管、秋收、秋种关键期，各地正抓好秋粮后期田管，由南向北陆续收获秋粮，适时启动秋粮收购，积极落实秋冬种面积。

抓好秋粮后期田管

今年是大豆玉米带状复合种植大面积推广的第一年。记者从农业农村部了解到，有16个省份1047个县共4万多家新型经营主体积极推进大豆玉米带状复合种植，全国复合种植面积达1500多万亩。从田间调查看，大豆玉米长势良好，有望实现“玉米基本不减、增加一季大豆”的预期目标。

山东省禹城市梁家镇种粮大户杨先泉的地里，玉米果实饱满，豆粒挤满豆荚，很快就能收获。杨先泉说，以前只种玉米，今年开始大豆玉米复合种植，玉米基本不减产，大豆顺手种，能增加不少收入。禹城市农业农村局副局长饶泉钦介绍，禹城探索大豆玉米带状复合种植，今年种植大豆13.46万亩，占山东省的10%。全市还建设1万亩市级示范园，10个镇街各建1000亩示范方，所有行政村各建200亩示范田，成立了11个技术服务指导小组，到田间开展“保姆式服务”。

在江西省萍乡市上栗县赤山镇幕冲村，53岁的种粮大户曾启华迎来了稻谷收获。今年，他流转的1400亩耕地喜获丰收。曾启华说，除了国家明确规定的种粮补贴、农机购置补贴，镇里还额外每亩补助70元至100元，集中育秧还有专项补助。从耕地到收割，大部分环节实现了机械化，连喷洒农药都是无人机作业。县里统一建设高标准农田，农业部门有技术指导，收割的粮食可以卖给镇里的加工厂或县里的收储中心。秋收完毕后，他打算再种一茬油菜。

河北省农业农村厅分析，当前全省秋粮长势良好，结合夏粮实收产量，综合分析今年将是一个丰收年。“6月下旬以来，河北省降水总体偏多，气候条件对秋粮生产总体比较有利，夺取丰收有基础、有希望。”河北省农业农村厅负责人表示，当前，气象灾害存在不确定性，不能掉以轻心，更要做好机具准备和机手培训，确保秋粮收在适收期。

农业农村部种植业管理司司长潘文博说，在秋粮生产关键时期，农业农村部制定印发南方水稻抗高温热害、玉米抗高温干旱等6个技术指导意见，派出25个包省包片联系指导工作组、10个专家指导组和12个科技小分队，动员基层农技人员扎根一线指导服务。他表示，要全力抓好秋粮后期田管，加强分类指导，落实防灾减灾稳产增产关键措施。

收获收购渐次展开

近日，山东省举行玉米机收减损大比武活动。机手们驾驶雷沃谷神收割机驶入作业区域，高大的植株转眼变成饱满的玉米棒，裁判员随即入场进行减损效果评测。潍柴雷沃有关负责人介绍，减损大比武，要随时调整行驶速度，适时调整收割高度，对收割机的要求较高。

近年来，大马力拖拉机、无人驾驶农机、大型谷物收割机等国产高端农机产品形成矩阵，农机装备加快向智能化发展。目前，玉米已基本实现机械化收获，相比人工收割，在效率、减损、节本等方面有优势。

农业农村部农机化管理司副司长王甲云说，预计今年“三秋”期间各地投入各类农业机械达到3000万台（套），水稻、玉米、大豆机收率分别超过94%、80%、82%，小麦机播率超过93%，油菜种植及马铃薯、花生、棉花、甘蔗等农作物收获机械化水平进一步提高。各地应借鉴今年“三夏”生产经验，做好农机保通保畅服务。同时，加强粮食烘干能力建设、增加烘干作业服务供给，进一步挖掘减损潜力，力争秋粮颗粒归仓。

随着秋粮收获加快推进，今年收购工作已提上日程。“今年国家将继续对主产区中晚稻实施最低收购价政策，中晚籼稻和粳稻最低收购价格分别为每斤1.29元、1.31元。预计今年秋粮旺季收购量1.85亿吨左右，与常年水平大体相当。”国家粮食和物资储备局新闻发言人秦玉云表示，将密切跟踪秋粮上市情况，精心组织开展市场化收购和政策性收购。

中粮集团是我国最大的农粮企业。9月份以来，中粮在黑龙江、内蒙古等地的玉米收购工作，在吉林、辽宁等地的稻谷收购加工工作，以及在河北、山东等地的花生收购工作有序推进。截至目前，已完成秋粮收购资金、仓容、人员等准备工作，做到“钱等粮，仓等粮，人等粮”。中粮在玉米主产区广泛布局收储网点，东北大区现有库点合计315个，收购能力、仓容、铁路发运能力充足。随着新季玉米上市，已陆续启动各地区新粮收购工作。

秋冬种有序谋划

随着秋粮陆续开镰，秋冬种安排也有序展开。

山东省农业农村厅厅长张红旗表示，山东将粮食播种面积任务纳入市县党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略实绩考核，落实产粮大县奖励、耕地地力保护补贴等强农惠农政策。目前来看，确保小麦播种面积增加有很多有利条件，退林还耕保证了耕地增加、小麦价格上涨保证了种粮有钱赚、墒情总体不错保证了能播上，有信心确保全省小麦面积稳定增加。

安徽省农业农村厅厅长卢仕仁说，今年全省秋冬种将确保完成播种小麦4280万亩、油菜690万亩，面积均不低于上年。安徽各地共安排资金超过4亿元，重点推进专用小麦、优质油菜的单一品种整建制、规模化种植。预计全省优质专用小麦面积将达3200万亩以上，占比75%。

“湖南已将秋冬种油菜任务下达到市州，并层层分解。”湖南省农业农村厅厅长袁延文说，为实现扩种目标，湖南着力提升油菜产业综合效益。一方面，加大品牌培育力度，推进“湖南菜籽油”区域公用品牌建设，实现“好油卖好价”。另一方面，推进集群化发展，抓好早熟油菜国家级产业集群建设，推广“公司+基地+农户”模式，创建“一企一片一种”油菜标准化基地。

农业农村部有关负责人表示，各地要把扩种油菜作为今年秋冬种的重点，用好产油大县奖励、社会化服务等政策。逐项破解油菜生产难题，组织推广一批高油“双低”品种和早熟品种，加快油菜毯状育苗、机械栽插移栽等适用农机推广应用，支持各类规模主体更多承担扩种任务。（记者 乔金亮）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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