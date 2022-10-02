原标题：雄安新区“拔节生长”

金秋时节，河北雄安新区1770平方公里的土地上，300余个工地机械轰鸣、塔吊林立，一派热火朝天建设景象，数十万来自全国各地的建设者用汗水为这座“拔节生长”的新城添砖加瓦，用优异成绩喜迎党的二十大胜利召开。

在总投资6.6亿多元的雄安高铁站枢纽片区市政道路、综合管廊、给排水管网系统（二期）三批次工程项目现场，建设者们正在紧张施工，表示要以饱满的热情和昂扬的精神投入工作，为高标准高质量建设雄安新区贡献力量。“秋天是收获的季节，我们承建的雄安高铁站项目作为枢纽片区内最后一批市政基础设施工程，建成后将全面贯通片区内全部市政道路及地下综合管廊，对雄安高铁站枢纽片区全面运营意义重大。”中国二十冶北方公司副总经理、雄安高铁站项目负责人黄骥说，大家深感责任重大，使命光荣，要以实绩迎接党的二十大胜利召开。

近日，雄安新区举行了今年第三季度重点项目集中开工活动，46个重点项目开工建设，总投资430亿元，项目涵盖基础设施、生态治理、公共服务、智能城市等方面，包括启动区市政干线道路（二期）工程、启动区干线综合管廊（二期）、启动区燃气工程、中交未来科创城社区服务中心等市政基础设施工程。

雄安新区的一个重要定位是疏解北京非首都功能集中承载地，目前首批疏解清单标志性项目正在有序落地。中国星网、中国中化、中国华能首批3家疏解央企总部完成项目供地并有序启动建设程序，中国矿产资源集团注册落户并完成选址，高校、医院疏解项目有序推进，累计注册设立央企各类机构110余家。

先植绿、后建城。在千年秀林，油松、国槐、五角枫、银杏错落栽植，呈现出一幅秋日美景图。“秋冬造林就要开始了，你看这林子多美，都是一棵一棵栽种出来的。”容城县平王乡李郎村63岁的护林员邸永华来到村北自己参与管护的秀林，一边浇水一边告诉记者。据悉，从2017年11月13日种下第一棵苗木，到如今46.9万亩千年秀林绿意盎然，雄安新区森林覆盖率从11%提高到33%，“三带、九片、多廊”的绿色空间骨架基本形成。

建设成果由人民共享。从9月17日起，雄安新区容西片区首批安置房回迁验房交付正式启动，首批分配19111套安置房。这是雄安新区继容东片区、雄东片区A单元之后实施回迁安置的第三个新建回迁片区。“到家了，这是精装修的房子，添置些家具就能入住了。”来自容城县八于乡小南头村的宋国兴、陈娟夫妇难掩兴奋之情。

“这么多房子集中交付，工作量很大，但看到老乡们拿到钥匙后脸上洋溢的笑容和对未来的憧憬，觉得自己的工作很有意义，辛苦点也是值得的。”中铁二局容西片区B单元安置房及配套设施项目B1标段项目部党支部书记符海亮说，将认真总结此次交房的好经验好做法，确保二批次安置房交付顺利，为新区建设作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：鲁婧、李楠桦)

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