原标题：购房成本与负担进一步降低

9月30日，中国人民银行宣布，决定自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点，5年以下（含5年）和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金贷款利率政策保持不变。

有关专家表示，此次下调首套个人住房公积金贷款利率，有利于更好地配合住房相关的商业按揭贷款利率的下行趋势，助力房地产市场的信心回暖。此次政策覆盖范围继续限定首套房，体现了政策渐进调整、坚持“房住不炒”的基本原则。

“这一举措也有利于支持和鼓励部分购房者考虑将商业贷款转为公积金贷款，进一步降低购房成本与负担。有关部门应合理确定个人住房公积金贷款的首付款比例和贷款利率，提升借款和还款便利度，更好满足刚性和改善性住房需求。”仲量联行大中华区首席经济学家兼研究部总监庞溟认为。

英大证券研究所所长郑后成表示，降低包括首套个人住房公积金贷款利率在内的房贷利率抓住了“稳地产”的关键之处。与降低首付等举措相比，降低房贷利率是推升商品房销售面积累计同比更有效的手段。（记者姚进）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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