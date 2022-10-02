原标题：有效治理社保“挂靠代缴”

社保“挂靠代缴”反映出我国基本公共服务不足的问题。经过半年多专项整治，社保“挂靠代缴”现象基本得到了遏制。对监管部门来说，要堵住漏洞，也要疏通引导，还要强化服务。对通过“挂靠代缴”形成的社会保险权益，应稳妥处理，不可“一刀切”完全抹去。

今年3月18日施行的《社会保险基金行政监督办法》提出，对用人单位、个人以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取社会保险待遇的，将按照有关法律规定进行惩处。随即，各地人社部门相继发布消息，对挂靠参保、虚构参保等涉嫌骗取社保待遇的违法违规现象展开整治。半年多过去了，整治社保“挂靠代缴”效果如何？

从运行情况看，社保“挂靠代缴”现象基本得到了遏制，也有企业因为受到处罚而陆续停止相关业务。此前，不少电商平台都能找到社保“挂靠代缴”服务，如今记者再去某购物APP上搜索社保挂靠或社保代缴，均显示“没有找到相关宝贝”。

北京某人力资源公司负责人告诉记者，“个人挂靠代缴”被禁止，未来灵活就业个人社保将由公共服务平台直接提供统一服务。“企业委托代缴”也将面临整改，未来企业属地用工也须遵从劳动合同、社保、个税主体一致。

为何会出现社保“挂靠代缴”的情况？如何杜绝这种行为？

据了解，我国现行社保缴存的法律法规规定，劳动者参加社会保险有单位参保和个人参保两种途径。单位参保需要劳动者与用人单位订立劳动合同、建立劳动关系，个人参保有户籍限制。

中国劳动和社会保障科学研究院副研究员李常印认为，对于企业而言，选择社保“挂靠代缴”可以降低成本；对于灵活就业人员而言，因子女上学、购房买车等均需符合当地社保缴费政策，在没有本地户籍的情况下，只有选择社保“挂靠代缴”。

业内专家表示，社保挂靠存在风险，经常会因此发生纠纷。比如，有的中介收取手续费之后，并没有为个人寻找企业挂靠社保，而是直接将个人社保费卷走；还有靠挂企业拒绝为个人续保，个人面临无法继续缴费的困境。

社保“挂靠代缴”反映出我国基本公共服务不足的问题。中国社会科学院世界社保研究中心主任郑秉文认为，当前，不同地方的参保条件和社保待遇不同，参保政策和技术条件差距较大，导致不少人群面临参保困难。地区间又存在信息壁垒，全国统一的社保缴存信息系统尚未建立，地区间的政策衔接存在漏洞。

清理挂靠参保、虚构参保条件参保等违法违规行为，既是为建立全国统一的社保信息平台系统扫清障碍的必要举措，也是为社保关系正本清源奠定数据基础的重要行动，更是进一步推进社保管理法治化进程的必然要求。

对监管部门来说，要堵住漏洞，也要疏通引导，还要强化服务。专家表示，一方面，开正门、开大门，进一步完善社保相关制度。依据我国经济发展形势，建立既能促进企业发展，又能使基金合理结余的社保缴费政策。对于灵活就业人员，也应设置合理的缴费档次和标准。在参保入口方面建立全国统一的标准和条件，加快全国统一的社保参保信息系统建设，形成全国统一的社保信息平台。

此外，还应逐步提升社保统筹层次。“目前除养老保险外，其他险种提升基金统筹层次没有根本解决，实现政策、待遇等全部省级统一短期内还不现实。”李常印建议，对于人员流入地流出地较为集中的地区，也可以探索实现区域内统筹。

另一方面，堵旁门，通过集中清理和动态执法监察监督，及时制止和纠正违法违规参保行为，惩处那些打擦边球获利的非法行为。

对已经“挂靠代缴”的人群，专家建议，符合单位参保条件的，应合理设置时间表整改；符合以个人身份参保的，应引导灵活就业者到当地经办机构自行办理。对通过“挂靠代缴”形成的社会保险权益，应稳妥处理，不可“一刀切”完全抹去，应按当地应参应缴责任计算，计算结果及时告知并允许参保人申诉。（记者 林紫晓）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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