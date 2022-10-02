原标题：邮政快递业连接千家万户

金秋时节，瓜果飘香。在田间地头，一辆辆快递物流货车满载着大江南北的丰收果实；在高速运转的传输带上，一件件快递包裹争分夺秒奔向下一个流转环节；在大街小巷，一句句“有您的快递”成了很多人最常听到的问候。

邮政快递业连接千城百业、联系千家万户，是畅通生产与消费的重要渠道。党的十八大以来，我国邮政快递业持续高位运行、规模全球领先，供给结构持续优化，产业融合更加紧密，市场活力全面迸发，行业实现了由小到大、由大到强的跨越，服务生产、促进消费、畅通循环的现代化先导性作用进一步发挥，建成了与全面小康社会相适应的现代邮政业，迈上了交通强国邮政篇建设的新征程。

综合实力持续增强

又是一年丰收季。在陕西西安市周至县，40多万亩猕猴桃逐渐成熟，果农们正忙着采摘、搬运。“通过快递，每斤猕猴桃的售价比批发商的收购价多了近2元，按亩产3000斤算，一亩地能多赚近6000元。”周至县果农李赞厚坦言，“白天采摘然后包装，傍晚装车发货”已成为很多果农、果商的日常。

同样的场景正在全国各个农产品主产区发生。东北大米、广西百香果、山东苹果、云南鲜花……电商快递拓宽了农产品的销售渠道，更加畅通的农村物流也推动着一大批有地域特色的农业产业持续壮大。

“党的十八大以来，我国邮政网络加速下沉，实现了‘乡乡设所，村村通邮’，基本构建了覆盖全国、深入乡村、通达全球的邮政快递网络。”国家邮政局副局长戴应军介绍，目前，我国邮路总长度（单程）超过1000万公里，快递服务网络总长度（单程）超过4000万公里，拥有邮政快递营业网点41.3万处，广泛覆盖的邮政快递网络为建设全国统一大市场提供了重要保障。

同时，高铁快递取得突破，航空快递运能不断增强。快递专业类物流园区超过400个，无人仓、无人车、无人机等智能设施、装备加快应用，快件最高日处理能力近7亿件。快递电子运单、循环中转袋基本实现全覆盖，新能源和清洁能源车辆广泛应用，绿色低碳发展日见成效。

邮政普遍服务均等化水平持续提升。“十二五”时期完成了8840个空白乡镇邮政局所补建任务，“十三五”末建制村全部实现直接通邮，投递频次深度、全程时限持续改善。快递网点基本实现乡镇全覆盖，建制村快递服务覆盖率超80%，年人均快递量达76.7件。快递服务产品种类更加丰富，用户满意度保持在较高水平。

10年来，邮政快递业治理能力持续提升。推动修改邮政法、出台《快递暂行条例》，加快构建与高质量发展相适应的邮政快递业法规、规划、政策、标准体系。深化“放管服”改革，不断优化营商环境，激发各类市场主体活力。加强安全监管机构队伍建设，实施寄递渠道安全监管“绿盾”工程，行业安全监管水平加快提升。人才队伍能力素质明显提高，基层员工权益保障持续推进，行业文化和软实力全面加强。

“邮政快递业在服务国家重大战略、抗疫保供、保通保畅等方面发挥了重要作用，为打通大动脉、畅通微循环作出了行业贡献。”戴应军说，从2012年到2021年，邮政行业业务收入从1980.9亿元增长至12642.3亿元，年均增幅达22.9%；行业业务收入与全国GDP的比值从0.37%提升至1.11%。快递业务量从57亿件增至1083亿件，已连续8年居世界第一位。

发展质效显著提升

每一次网购下单，消费者都想尽快收到心仪的商品。特别是在电商大促期间，服务质量和时效都考验着快递物流企业的实力。

今年5月23日起，京东、淘宝等电商平台纷纷进入大促预售期。5月31日晚8点起，一大批预售商品开始配送。“8点下的单，10分钟就收到了，送货太快了！”家住北京市朝阳区的李女士感叹道。

极致体验的背后，是邮政快递企业对服务质效的不懈追求。比如，前不久顺丰航空优化航班生产保障方案，新增一架宽体全货机运力投入深圳至北京的航线，助力提升华南往来华北之间的快件空运时效与品质。再比如，总投资4000多万元的中通快递周至分拨中心已于8月17日正式升级投入运营，15条升级改造后的自动化分拣线每小时最大操作量达5万件，为陕西、甘肃、宁夏、新疆等地的农产品流通提供了强有力的支撑。

党的十八大以来，邮政快递业政策红利不断释放，自动化、智能化水平不断提升，流通成本加速压降，规模优势加速显现，有力支撑了各类电商快速发展，极大方便了人民群众用邮需求。与此同时，大数据、物联网、人工智能、区块链和北斗导航等先进技术与行业结合更加紧密，“小黄人”、无人机、智能仓等国产快递物流装备广泛应用，基本实现了服务功能多元化、寄递服务快捷化、内部作业自动化和生产组织信息化。

如今，我国快递服务质量不断提升。快递服务满意度调查显示，2021年，快递服务总体满意度得分为76.8分。全国重点地区快递服务时限准时率测试结果显示，2021年，全国重点地区快递服务全程时限为57.08个小时，同比缩短1.15个小时；72个小时准时率为77.94%，同比提高0.83个百分点。

邮政快递业不仅为千城百业提供了快速便捷的服务，更方便了千家万户的日常生活。特别是末端服务市场发展迅速，在模式创新、产业融合、科技赋能等方面取得了长足进步。

今年4月，上海等地新冠肺炎疫情多发散发，美团连夜调动一批自动配送车，助力上海社区解决抗疫物资“最后一公里”配送难题。据了解，美团自动配送车共参与了上海瑞金医院、复旦大学、绿洲康城等15个社区的抗疫保供工作，为社区居民、学校师生、医院医护人员配送生鲜果蔬、外卖餐食等生活物资。

“两进一出”加速推进

10年来，邮政快递业在服务生产、促进消费、畅通循环方面发挥了积极作用，为产业融合发展提供了高效衔接，已成为现代生产生活不可或缺的重要组成部分，成为畅通经济循环的重要助力。

“快递公司没有进村时，我们种的葡萄只能走线下批发，销售渠道单一。”广西桂林市全州县才湾镇毛竹山村葡萄种植户许玉玲说，现在快递进村后，发货方便了，售价和销量都上去了。一直以来，毛竹山的葡萄因味道好而闻名，但葡萄保鲜期短、高温易变质、抗挤压能力差。经过多次实践总结，邮政快递公司给出了寄递解决方案。“我们通过悬空袋中袋、航空科技冰与泡沫箱结合的方式，解决了葡萄邮寄易破损的问题，破损率降低至1‰以内。”广西顺丰速运全州经营分部负责人朱鹏介绍。

今年年初，“快递进村”被写入2022年中央一号文件，这让正在全力推进“两进一出”（快递进村、快递进厂、快递出海）工程的快递人兴奋不已。实际上，在过去几年，邮政快递业一直在推进“快递进村”工程。截至2021年年底，全国“快递进村”比例超过了80%，苏浙沪等地基本实现“村村通快递”，山西、黑龙江、山东等地取得重大政策突破，交快、邮快、快快等合作进一步深化，共同配送、客货邮融合等新模式不断涌现，新增15.5万个建制村实现邮快合作。此外，2021年快递业还培育出了江苏宿迁花木等100个业务量超千万件的快递服务现代农业项目，在提升农产品流通效能、促进农民增收、助力乡村振兴方面取得了显著成效。

在与电子商务融合发展方面，邮政快递业已成为商品流通的加速器、服务电商用户的主渠道，年支撑实物商品网上零售额超过10万亿元。在与制造业融合发展方面，形成入厂物流、仓配一体化等模式，供应链服务能力逐步增强。

与此同时，快递出海持续推进，各个快递物流企业也在加速布局跨境业务。截至目前，极兔国际的快递业务已覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国、菲律宾等多个国家。在越南，中通国际已开通一级网点超过120个，服务覆盖率达95%；菜鸟服务于进出口外贸的跨境仓库突破100个，覆盖30多个国家和地区。

“邮政快递业正通过强化全链条跨境服务，持续加大跨境网络建设力度，加快建设全球性国际邮政快递枢纽集群，为国内国际双循环提供自主可控渠道，为保障国际供应链安全、服务构建新发展格局作出积极贡献。”戴应军说。（记者 吉蕾蕾）

(责编：鲁婧、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经