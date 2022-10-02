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2013—2021年，对世界经济增长平均贡献率达38.6%——

我国成世界经济增长第一动力

2022年10月02日08:49 | 来源：光明日报
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原标题：我国成世界经济增长第一动力

国家统计局发布的《党的十八大以来经济社会发展成就系列报告之十三》显示，2013—2021年，我国对世界经济增长的平均贡献率达38.6%，超过G7国家贡献率的总和，是推动世界经济增长的第一动力。

党的十八大以来，我国经济持续较快发展，经济增速大大高于世界平均水平。2013—2021年，我国经济年均增长6.6%，大大高于2.6%的同期世界平均增速，也高于3.7%的发展中经济体平均增速，经济增长率居世界主要经济体前列。2020年，面对新冠肺炎疫情严重冲击，我国经济增长2.2%，是主要经济体中唯一保持正增长的国家。

2012年以来，我国国内生产总值（GDP）稳居世界第2位，占世界经济总量比重逐年上升。2021年我国GDP达17.7万亿美元，占世界比重达到18.5%，比2012年提高7.2个百分点。我国经济总量与美国的差距明显缩小，且远远高于日本等世界主要经济体。2021年我国GDP相当于美国的77.1%，比2012年提高24.6个百分点，是日本的3.6倍、印度的5.6倍。

我国主要工农业产品产量稳居世界前列。2012年以来，谷物、肉类、花生和茶叶产量稳居世界第1位，油菜籽产量稳居第2位。粗钢、煤、发电量、水泥、化肥、汽车、微型计算机和手机等工业产品产量稳居世界第1位；2021年，我国原油产量居世界第5位，仅次于美国、俄罗斯、沙特阿拉伯和加拿大。

对外贸易总额跃居世界第一。2020年我国对外贸易总额由2012年的4.4万亿美元升至5.3万亿美元，首超美国成为全球第一大贸易国。2021年，我国对外贸易总额增至6.9万亿美元，继续保持世界第一。

人均国民总收入实现新飞跃。2021年，我国人均国民总收入（GNI）达11890美元，较2012年增长1倍。在世界银行公布的人均GNI排名中，我国人均GNI由2012年的第112位上升到2021年的第68位，提升了44位。

党的十八大以来，我国大力实施创新驱动发展战略，创新型国家建设取得明显成效，创新能力大大增强，国际竞争力显著增强。2021年，我国创新指数居全球第12位，比2012年上升22位，在中等收入国家中排名首位。2012年以来，世界500强上榜的中国企业数量持续增长，并在2018年首次超越美国，连续4年居世界首位。2021年，我国上榜企业数量再创新高，达145家，比2012年增加50家，实现了上榜企业数量连续19年增长。（记者张翼）

(责编：鲁婧、李楠桦)
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