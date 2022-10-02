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深圳：假期“我在岗” 项目建设忙

2022年10月02日08:56 | 来源：新华网
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原标题：深圳：假期“我在岗” 项目建设忙

　　新华社深圳10月1日电（记者周科）从前海深港合作区到留仙洞总部基地，再到粤海街道科创基地，记者国庆假期首日来到深圳多个项目施工一线看到，一派火热建设场景。

　　前海主干道两旁，红旗招展，节日气氛浓烈。在前海交易广场项目建设现场，中建二局二公司30余名管理人员带领460名工人，加班加点抢抓建设进度，保障防疫施工两不误。

　　今年1至8月，深圳全市规模以上工业增加值同比增长5.8%，继续保持恢复发展态势。看得见的数据背后，是一群看不见的建设者昼夜不舍的奋斗。

　　测量放线、土方开挖、喷锚支护……在深圳南山智造（红花岭基地）城市更新项目工地上，100余名工人、10台机械设备如往常一样忙碌个不停。

　　“这个项目是南山区重点打造的首个‘工业上楼’示范项目，项目建成后将集聚生物医药、智能制造、工业互联网和大数据等高端制造业企业。”项目经理刘国全说，为了确保工程顺利推进，他们专门制定了国庆期间施工计划。

　　张贵民是这个城市更新项目的一名管道工，已连续3年国庆假期坚守岗位。他激动地说：“孩子今年考上大学了，前段时间项目还给发了子女入学关爱基金。”

　　在深圳大学艺术综合楼项目工地，项目经理宋雨超正带着假期值守小组成员进行安全生产大排查。他告诉记者，项目迎来“大战四季度，攻坚总目标”的首周，为保障施工现场千余名工人安全作业，他们正在排查锚杆机、空压机等大型用电设备。

　　刷红丹、接地线、热焊接……46岁的机电工人常智斌一丝不苟忙着焊接防雷接地网。一年有300天和钢筋、水泥打交道的他，主动放弃休息。“我没上过大学，但能瞧着大学教学楼一天天‘长高’，心里特别开心。”他笑着说。

(责编：鲁婧、李楠桦)
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