原标题：智慧绿色日照港

“从传统的上水煤接卸到如今的流程化吞吐，煤炭业务在日照港的跃升，可以说是我国物流运输发展的一个缩影。”站在山东港口日照港石臼港区南区智能运营中心的监控屏幕前，石臼港区南区建设现场指挥张守波说。眼前纵横交错的流程皮带，展现着这座现代化智慧绿色港口的独特风采。

日照港是一座“因煤而生”的港口，特别是2014年12月瓦日铁路建成通车后，日照港的区位优势越发明显。然而，环保问题也随之而来。城市发展需要清洁秀美的海岸线，产业发展也需要更加智慧绿色的港口。为有效解决港城发展矛盾，日照市着手规划退港还海工程，将靠近主城区的日照港石臼港区东作业区2个10万吨级煤码头及煤炭作业区，逐渐迁移至远离城区的南作业区，日照港东煤南移工程应运而生。

为推动此项工程以更高标准推进，张守波带领建设团队召开了1000多场审查会、专题会、推进会，逐渐构建起“重来重回、互联互通、流程简约、工艺完善”的集疏运工艺流程体系，全面加快集流程化、无人化、智能化、绿色化于一体的大宗干散货智慧绿色码头建设。

从能源的地理分布以及东南沿海经济发展来看，我国“北煤南运”“西煤东运”格局将长期存在。随着瓦日铁路运力的逐步释放和山西焦煤集团日照千万吨级配煤基地投入使用，日照港大宗干散货智慧绿色码头发展面临新的挑战。

今年1月，由张守波主持研发的翻车机摘钩机器人成功实现火车车厢全自动摘钩无人化作业，打破了30多年人工摘钩作业模式，作业效率提升12%，同时减少人员配置30%，预计每年节约人工及能耗成本700余万元。与传统煤码头作业现场相比，日照港南区流程化作业减员75%。

日照港在管理扁平化、设备自动化、生产智能化等方面先行先试，使大宗散货作业向着流程化、智能化、集约化方向迈进。

作为日照港东煤南移配套工程，经过修复整治的海龙湾由昔日煤堆场变身46万平方米的“金沙滩”，与城市生态旅游岸线连成一片，为城市发展带来全新空间。

整个工程完成后，运煤车辆将直接从日照港南部港区进出，不再穿越城市居民区。港口的工艺布局也将不断优化，环保措施更趋完善，集疏运越发畅通，港口与城市将会谱写出一曲更加悦耳动听的绿色发展乐章。（记者王金虎）

(责编：鲁婧、李楠桦)

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