国庆假期次日全国公路水路预计发送旅客2965万人次
2022年10月02日16:26 | 来源：人民网
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人民网北京10月2日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月2日，全国公路预计发送旅客2900万人次，环比下降3.69%，比2021年同期下降33.97%，比2020年同期下降39.90%；预计全国水路发送旅客65万人次，环比上升18.90％，比2021年同期下降29.99％，比2020年同期下降43.49％。
国庆节期间，各省服务区多措并举，保障司乘出行。福建省漳州高速11支水仙花志愿者服务队靠前服务，主动开展暖心便民服务，强化保通保畅，为国庆期间司乘群众通行高速公路提供更安全便利的通行环境和更舒适的出行体验。
在湖北高速公路孝感服务区入口，即可看到“爱的驿站”服务台，可提供路况信息查询、急救药品等便民服务项目，并为司乘提供基础应急救助服务。
(责编：鲁婧、高雷)
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