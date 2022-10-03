本报记者 刘成友 郝迎灿 刘佳华

车到浙江省安吉县余村村，一头扎进绿的海洋：起伏的山、流动的水、摇曳的竹，披翠盈碧。连绵起伏、深浅不一的绿，恰似层层涌动的浪，澎湃着勃勃生机。

很多人想不到，就在10多年前，这里靠开矿采石发展经济。“村民腰包鼓起来了，生态环境却恶化了，烟尘笼罩、污水四溢成为困扰群众的大问题。”回忆往昔，余村村党支部副书记俞小平不胜唏嘘。

要“钱袋子”还是要“绿叶子”？在抉择的十字路口，2005年8月，时任浙江省委书记习近平同志来到余村考察，以充满前瞻性的战略眼光，首次提出“绿水青山就是金山银山”。余村在这一重要理念的引领下，努力修复生态，保护绿水青山，走出了一条生态美、产业兴、百姓富的可持续发展之路，美丽乡村建设在余村变成了现实。

走好中国特色社会主义乡村振兴道路，一个重要方面，就是坚持人与自然和谐共生，走乡村绿色发展之路。习近平总书记强调：“要守住生态保护红线，推动乡村自然资本加快增值，让良好生态成为乡村振兴的支撑点。”

人不负青山，青山定不负人。坚持以绿色发展引领乡村振兴，广袤大地生态正美起来、环境正靓起来，不断铺展山清水秀、天蓝地绿、村美人和的美丽画卷。

以绿色发展引领乡村振兴

临近中午，余村春林山庄主人潘春林进进出出，忙着招呼客人。春林山庄是余村关停矿山、走绿色发展之路后创办的第一家民宿。10多年前，潘春林还是村里矿山上的一名拖拉机手，“以前余村靠山吃山，一个小山坳里就有3家矿场、3家水泥厂。”

穿着白衬衫的潘春林，一身干净清爽。他指指胸前：“以前可不敢穿浅色衣服，否则早上出门干干净净、晚上回来一身灰土。”

10多年来，余村坚定践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚持不懈地对矿山复垦复绿，并大力发展第三产业，形成了可游可赏、亦耕亦采的新型乡村生态经济，绿色发展之路越走越宽，村集体收入和农民人均纯收入分别从2005年的91万元、8732元增长到2021年的801万元、6.1万元。

“实践证明，经济发展不能以破坏生态为代价，生态本身就是经济，保护生态就是发展生产力。”2020年3月，习近平总书记再访余村，在春林山庄的小院里，同老村支书和返乡创业村民代表拉起家常。总书记希望乡亲们坚定走可持续发展之路，在保护好生态前提下，积极发展多种经营，把生态效益更好转化为经济效益、社会效益。

“我们牢记总书记的嘱托，因地制宜创新开发经营模式，让绿色家底带来更多民生红利。”潘春林如今又多了一个身份——余村乡宿联盟主席，“我们整合40多家农家乐和民宿，统一管理标准、品牌化运营，带动周边村镇共同发展。”

党的十八大以来，“绿水青山就是金山银山”理念已经成为全党全社会的共识和行动。坚定践行这一重要理念，处理好经济发展和生态环境保护的关系，把该减的减下来、该退的退出来、该治理的治理到位，以绿色发展引领乡村振兴，越来越多的田园风光变成摇钱树、秀美乡村化身聚宝盆。

天鹅振翅，栩栩如生，镜头拉近，竟由上千片鱼鳞裁剪拼接而成——下午3点，黑龙江省同江市八岔赫哲族乡八岔村村民王海珠准时上线，开始直播鱼皮画制作，“赫哲族老手艺发扬光大，助力蹚出致富新路子。”

“我们赫哲人世代以渔猎为生。”王海珠说，“10多年前，由于过度捕捞和江水污染，‘船儿满江’再难换来‘鱼儿满舱’。”

八岔岛上，退耕还林还湿；黑龙江畔，收网禁渔……贯彻新发展理念，坚决摒弃损害甚至破坏生态环境的增长模式，八岔村嬗变喜人。“随着江水变清、鱼儿增多，大家伙儿也靠乡村旅游和特色种养找到发展新路。”王海珠说话间翻手镂刻出鱼皮花瓣，惟妙惟肖，“没有好生态，哪有如今的好生活？”

近5年，八岔赫哲族乡累计接待游客6万人次，带动赫哲族群众人均增收千元以上。

从东北平原到岭南大地，从鱼米之乡到塞上江南，各地擦亮农业“绿色”底色，不断激发乡村发展新动能。

海兰江畔，沃野千顷，数万亩水稻进入蜡熟期，勾勒出一幅丰收在望的斑斓画卷。这里是吉林省延边朝鲜族自治州和龙市东城镇光东村。

与光东有机大米合作社负责人金君一起踱步田间，他不时抬手介绍，“这是气象仪，那是监视器，前面看着像节能灯的，其实是杀虫灯。”

“以前大伙儿求高产，种地狠施肥、猛打药，造成土壤板结、作物免疫力变差，大米品质不高。”近年来，金君带领乡亲们走上一条绿色农业发展之路，“底肥施用有机肥，除虫除草则靠稻田养鸭养蟹，全村2500多亩水田全部取得有机或绿色认证。”

化肥农药减少，农田生态变好。灌渠里鱼虾嬉戏，时见鹳、鹭栖落觅食。金君还注册了有机大米品牌，带动全村大米每斤均价从3元提高到7元。

放眼全国，这些年，化肥农药利用率均超过40%，使用量连续多年负增长；全国畜禽粪污综合利用率达到76%，秸秆综合利用率达到87%以上，农膜回收率超过80%……各地以钉钉子精神推进农业面源污染防治，农村生态环境持续好转，农业绿色发展进展明显。

加强乡村生态保护与修复

一场透雨过后，69岁的张国利提篮上山，松蘑、肉蘑、小灰蘑……半天工夫不到，便装满了篮子。下山后，支起方桌，摆开摊位，没多会儿，蘑菇就被游客抢购一空。

这里是内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗马鞍山村，秋季“采山”已成为当地群众一项重要收入来源。“别看我和老伴年纪大，但手勤脚快，一个秋季能赚2万多元。”虽然年近七十，张国利一点都不服老。

曾经的马鞍山村，可不是这般绿富同兴模样。“村民煮饭取暖主要靠砍树，再加上过度放牧，山上光秃秃一片，春天起沙尘，夏季发洪水。”张国利回忆。

“越砍越穷”的马鞍山村民逐渐意识到，护林养山才是长久之计。

植树造林、封山禁牧、抚育管护……从上世纪七八十年代开始，马鞍山区域持续推进生态保护和修复，森林覆盖率由当初的不足40%提高到现在的98%以上。“我家9亩坡耕地，只留一亩种点杂粮，剩下全部栽上落叶松和山葡萄，既涵养水土，又有经济收入。”张国利说。

“尤其是近10年来，村里共实施封山育林3000亩、人工造林1000亩，还聘用生态公益护林员，加大管护力度，山沟沟里闯进不少野生动物。”马鞍山村党总支书记刘叶阳介绍，如今山葡萄种植加工和乡村旅游成为村里两大主导产业，2021年全村人均可支配收入达1.59万元。

嬗变的不只是马鞍山村。习近平总书记强调，要健全草原森林河流湖泊休养生息制度，巩固退牧还草、退耕还林成果，开展大规模国土绿化行动，加强生物多样性保护。各地各部门以系统治理的理念、科学保护的举措，加强乡村生态保护与修复，山水林田湖草沙生命共同体生机勃勃。

三峡大坝上游10多公里处，坐落着湖北省宜昌市夷陵区韩家湾村。农家小院里，58岁的韩裕华和妻子望运凤正麻利地剥着花生，“三峡大坝蓄水后，我们搬到了这里，开始以捕鱼为生。”

“以前，因为过度捕捞和网箱养鱼污染水体，鱼儿越捕越少、越捕越小。”2021年1月1日起，长江流域重点水域开始实行十年禁渔，韩裕华和其他渔民一道，领取退捕补偿后“洗脚上岸”，开办农家乐，“在政府扶持下，我们把老房子重新装修，一楼餐饮，二楼和三楼改造出5间客房，收入让我惊喜。”

忙中偷闲，韩裕华时常会到江边转转，干净澄澈的江面令他十分舒心，“过去江上有很多渔船，江边密密麻麻都是丝网。现在水变清了，每年4、5月鱼儿产卵的季节，在岸边就能看到密密麻麻的鱼群。”

严格落实长江“十年禁渔”，包括韩裕华夫妇在内，共有11.1万艘渔船、23.1万名渔民退捕上岸，万里长江得以休养生息，长江生物资源状况逐步好转。

在生态文明建设的另一主战场——黄河流域，各省区着力抓好农业深度节水控水，因水施种，农业用水效率提上去、总量省出来。

“看，好多果子都透着红色哩！”初秋时节，走进陕西省榆林市米脂县银州街道高西沟村，村民高锦仁站在山坡果园里，喜笑颜开。顺着他手指的方向望去，拳头大小的苹果挂满枝头，青红相间，煞是好看。

“水管饱，果型好，收成肯定不赖。”今年村里更新了灌溉设施，漫步高锦仁家的10亩苹果园，水管错落排列，可把水送到每棵果树根系附近。

高西沟村现有果园1000余亩，是村民重要的经济来源。今年以来，村里实施高效旱作节水农业项目，采用“沟道坝蓄水+光伏发电提水+土工膜窖高位储水+膜下滴灌补水”的集雨补灌技术，实施节水灌溉1207亩。

严格保护水资源，加快修复水生态，大力治理水污染……这些年，河湖面貌发生了历史性改变，越来越多的河流恢复“生命”，越来越多的流域重现生机，越来越多的河湖成为造福人民的幸福河湖。

持续改善农村人居环境

栈道弯弯，通向荷塘中间古朴的凉亭；莲叶铺满水面，随风轻舞，露出水中嬉戏的鱼儿……荷香、水净、天蓝，是如今辽宁省盘锦市大洼区榆树街道曾家村的真实写照。

“这座荷塘其实是村里的污水处理站。”荷塘对面，一家民宿生意兴隆，女主人李玉娥讲起变化：这里本是个臭水坑，夏季蚊虫滋生，气味难闻，家里窗户都不敢开；2016年建成了污水处理站，村民改厕，当年她家就开起村里第一家民宿，年收入一下多了5万元。

“以前污水直排坑塘，垃圾随意堆放，路上尘土飞扬，大伙儿牢骚不少。”村党支部书记罗庆玉在一旁搭话，“多亏有了好政策，这几年我们修路改厕、栽树种花，建起污水管网和垃圾转运站，人居环境提升，村民幸福满满。”

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务。2018年5月，习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出：“要持续开展农村人居环境整治行动，实现全国行政村环境整治全覆盖，基本解决农村的垃圾、污水、厕所问题，打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香田园风光。”

2018年以来，党中央、国务院连续部署实施《农村人居环境整治三年行动方案》和《农村人居环境整治提升五年行动方案（2021—2025年）》，各地区各部门认真落实、真抓实干，农村人居环境明显改善。截至去年底，全国农村卫生厕所普及率超过70%，生活垃圾统一收处的自然村比例保持在九成以上。

在江西省井冈山市茅坪镇神山村，37栋危旧房屋维修加固，完成照明、饮水、排污等基础设施建设，新建公厕、停车场等旅游配套设施……昔日偏僻山村旧貌换新颜，成了“全国乡村治理示范村”“全国乡村旅游重点村”。

10年来，全国95%以上的村庄开展了清洁行动，各地区立足实际打造了5万多个美丽宜居典型示范村庄。

让村庄美丽宜居、提升农民生活品质，既要补齐短板，也要留住乡愁——

在贵州省遵义市播州区枫香镇花茂村，67岁的牟光祥日前完成住房改造，但新家不“新”——小青瓦、穿斗枋，转角楼、雕花窗，典型的老式黔北民居。“住了一辈子，舍不得拆，修旧如旧，心里舒坦。”

“我们开展人居环境整治，不搞大拆大建，而是有取有舍：取的是黔北民居特色，留住乡愁；舍的是破坏村貌的私搭乱建。”花茂村村委会副主任王野说，如今村子就是景区，浓浓的乡愁叫人流连忘返。

推进农村人居环境整治，关键要建管并重、长效运行——

走进江西省于都县梓山镇潭头村，白墙黛瓦、风景如画，绿树成荫、流水潺潺。

村中一株古樟树下的公示板上，张贴着村规民约，“加强村容村貌整治”赫然在列。一旁则是一张“红黑榜”。“去年底，一户村民因为院内脏乱，上了‘黑榜’，老表们一起帮他家清理收拾，很快就整改到位。”村党总支书记刘连云说。

“以前村里的垃圾堆，每隔两三个月才运到县里集中处理。”刘连云介绍，如今全村在18个点位安放垃圾桶，实行垃圾分类，13名保洁员做到常态化保洁，“村收集、镇转运、县处理”，村庄越来越干净。

村庄变美，今年73岁的村民孙观发在家里腾出4间客房办起了民宿，“孙观发家”4个大字就贴在家门口，分外显眼。“如今农村的日子真叫美！”孙观发爽朗一笑。

（本报记者祝大伟、窦瀚洋、周欢、翟钦奇、高炳、范昊天、张艺开、苏滨参与采写）

《 人民日报 》（ 2022年10月03日 01 版）

(责编：袁勃、胡永秋)

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