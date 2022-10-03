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河北省固安县紧抓疏解北京非首都功能“牛鼻子”

协同发展  产业兴城（走进县城看发展）

本报记者  徐运平  张腾扬
2022年10月03日05:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　显示屏像卷轴一样缓缓打开，手机屏折叠10万次依然能使用，影像作品在挡风玻璃、水杯上播放……走进位于河北省固安县的维信诺科技股份有限公司展厅，各类柔性屏应用场景繁多。

　　在固安翌光科技有限公司，透明OLED（有机发光半导体）汽车尾灯组很是显眼。“OLED光源明亮，但表面温度却低于36摄氏度，接近自然光。”该公司有关负责人朱航介绍。

　　以维信诺、翌光科技、京东方为代表，58家新型显示企业云集固安。这个距离北京天安门仅50公里的小城，建设了第六代全柔AMOLED（有源矩阵有机发光二极体）显示屏生产线，形成了具备完全自主知识产权的新型显示产业集群。

　　然而，以前的固安产业基础薄弱。2014年，京津冀协同发展上升为重大国家战略，为固安的转型发展带来历史性机遇。

　　紧紧抓住疏解北京非首都功能“牛鼻子”，固安发挥区位优势，把北京“摆不下、离不开、走不远”的功能作为主攻方向，全面带动产业升级，做强产业集群，在对接京津、服务京津中加快发展。

　　2022年年初营业的永定城·京津冀（固安）国际商贸城，绝大多数商户都是去年底从北京大红门迁来。“我们为商户提供拓客引流、物流配送、居住及子女上学等全方位经营保障服务。”商贸城副总经理王硕说，目前，商贸城已精准承接4000多家北京服装产业商户整体平移入驻。

　　商贸城以东不远处，便是河北航天振邦精密机械有限公司。落户固安后，企业生产规模持续扩大，产业链不断延伸。“固安在土地、用电等方面对我们提供了大力支持。这里紧邻北京，靠近市场，也便于吸引人才，我们正把研发团队逐步搬到固安来。”企业负责人表示。

　　目前，固安拥有航天科技、航天科工两大龙头资源，聚集了130余家航天产业上下游企业，形成了航天精密配件、卫星导航等全链条产业集群。

　　做大新兴产业增量，做强传统产业存量。固安近年来发挥自身农业产业优势，围绕京津“菜篮子”产品供给，打造京津冀地区中央厨房产业基地，吸引京津市民到固安休闲采摘和观光旅游。

　　“我们与北京商超和餐饮企业签订供应合同，扩大种植规模。”固安县顺斋瓜菜种植专业合作社负责人张顺斋介绍，今年合作社将新建350亩高端蔬菜大棚。

　　固安已逐步形成了以电子信息、航空航天、生命健康为主导，临空服务、文旅康养、都市农业为特色的现代产业体系。

　　同时，固安不断加快产城融合，改善城市软硬件设施，产业与城市相互促进。建设大湖花园天地、幸福港湾和城市生活广场等商务商业设施，实施道路、河道绿化工程及城区园林工程，固安近年来不断提升城乡环境。目前，固安县城建成区绿化覆盖率为42.5%，人均公园面积17.4平方米，荣膺“国家园林县城”称号。

　　“固安将努力打造创新之城、品质之城、生态之城、文明之城，奋力跻身全国综合实力百强县。”固安县委书记付顺义说。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月03日 02 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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