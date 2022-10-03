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京雄商高铁雄安新区至商丘段开工建设

2022年10月03日05:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报雄安10月2日电  （记者张志锋）京雄商高铁雄安新区至商丘段日前开工建设，开工动员大会在雄安新区举行。该段线路设计时速350公里、正线全长552公里，规划建设工期4年，是我国“八纵八横”高铁网京港（台）通道的重要组成部分。

　　京雄商高铁雄安新区至商丘线路北起京雄城际铁路雄安站，全线设雄安、任丘西、肃宁东、深州东、衡水南、枣强南、清河西、临清东、聊城西、阳谷东、台前东、梁山、郓城、菏泽东、曹县西、商丘16座车站。

　　雄安新区设立以来，京雄城际铁路已经建成通车，雄安到石家庄、天津城际铁路正在规划建设。


　　《 人民日报 》（ 2022年10月03日 04 版）
(责编：袁勃、胡永秋)
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