新华社北京10月2日电（记者申铖）财政部日前发布数据显示，今年前8个月，全国国有及国有控股企业营业总收入523519.1亿元，同比增长9.5%，国有经济运行延续恢复态势。

其中，中央企业营业总收入294336.1亿元，同比增长10.5%；地方国有企业营业总收入229183.0亿元，同比增长8.2%。

数据显示，今年前8个月，国有企业利润总额30110.8亿元，同比下降1.5%。国有企业应交税费40082.7亿元，同比增长13.8%。

截至8月末，国有企业资产负债率为64.5%，上升0.2个百分点。中央企业资产负债率为67.2%，上升0.3个百分点；地方国有企业资产负债率63.1%，上升0.1个百分点。

(责编：胡永秋、袁勃)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经