新华社北京10月2日电（记者于文静）当前正是南方油菜秋冬种的时节。近日，农业农村部农机化总站和油菜生产全程机械化专家指导组，在江西婺源举办油菜扩种机械化推进活动，10个油菜扩种重点省份的农机人员进行交流调研，在线观摩人数达到39万人次。

这是记者2日从农业农村部农机化总站了解到的消息。

据了解，此次活动结合江西省油菜绿色高质高效生产技术培训会和油菜生产全程机械化作业演示，开展油菜移栽机作业效果综合测评，有效扩大了油菜生产机械化技术培训宣传推广效果，推动了农机农艺融合、良种良机良法配套，为完成全国扩种油菜任务提供了支撑保障。

农业农村部农机化总站有关负责人表示，从交流调研情况看，推动南方冬闲田扩种油菜，要千方百计提高农民种植油菜的积极性，努力实现油菜种植的轻简化、高效化。要因地制宜，宜播则播、宜栽则栽，在开沟、作畦、直播、育苗、移栽、田管等环节上实现机械化作业，着力解决育苗简易化、标准化，加快提高移栽机可靠性、适用性，减轻劳动强度，提高劳动效率，降低生产成本，提高油菜产量。

据了解，农业农村部农机化司组织成立了农机保障油菜扩种科技小分队和相关工作组，下沉到生产一线，引导主产省份的农机鉴定推广机构，主动对接各地种植业部门和农技推广机构，在机具供给、技术集成及全程机械化解决方案方面，加大工作力度，推进我国油菜生产能力提升，保障食用油料供给安全。

(责编：胡永秋、袁勃)

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