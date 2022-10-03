新华社长春10月2日电（记者马晓成）记者2日从中车长客股份公司获悉，该企业已研制出我国新一代混合动力城际列车，该列车可通过低排量、小功率的内燃动力包和大功率的动力电池混合作为牵引动力。

据了解，这种列车是中车长客股份公司为既有非电气化铁路量身定制的新型智能化、新能源产品，当列车在站内、市区低速运行时优先采用动力电池组供电，可实现市区内零排放。

该列车采用3辆编组，2动1拖动力配置，运行速度为120公里每小时，列车定员188人，具有快起快停、载客量大等特点，还能够灵活编组，可满足中低运量、公交化运营需求。

新一代混合动力城际列车以复兴号动车组技术平台为基础，共设置了900多个实时在线监控点，可实现列车关键系统、关键部位监测及诊断。列车可以实现无线网络全覆盖，同时采取了多种技术手段，降低运行噪音。

(责编：胡永秋、袁勃)

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