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滇中引水工程高质量推进

周 斌 曹 松
2022年10月03日08:08 | 来源：经济日报
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原标题：滇中引水工程高质量推进

　　“当当当……”国庆假期，在云南省昆明市晋宁区，滇中引水一期工程牧羊村倒虹吸项目正紧张有序施工。隧洞内，项目开挖班组组长罗斌带领10多名工人在掌子面打钻作业，“我们假期坚守岗位每天循环作业，确保工程进度”。

　　滇中引水一期工程输水线路长664公里，从金沙江干流引水至滇中地区，跨越丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪、红河六州（市），是云南省有史以来投资规模最大的水利工程。牧羊村倒虹吸全长1588米，隧洞段围岩以IV类和V类围岩为主，围岩稳定问题突出，同时地下水丰富，给施工造成不少困难。

　　“我们运用红外技术、地质雷达做细做频超前地质预报，强化超前支护及封堵，夯实抽排水措施，保证施工安全。”中铁五局滇中引水昆明七标项目副经理王健说。

　　牧羊村倒虹吸并不算长，但是施工右侧与昆玉河铁路并行1520米，距离铁路最近处仅91米。施工过程中如何避免对铁路安全运营造成影响，成为工程的难点。

　　中铁五局滇中引水昆明七标项目作业四队技术主管谭志奇介绍，按照要求，爆破作业每天只能在零点到2点左右的时间内展开，同时第三方机构会对既有铁路进行爆破震动监测，一旦超过安全参数，警报就会自动响起，施工停止。

　　“因为这些原因，施工进度相比在野外作业时会慢很多，但我们坚持在不对既有铁路运营造成影响的前提下，每天一点一点地推进项目进度。”王健说。

　　眼下，在昆明、大理、楚雄、玉溪、红河五地，1.1万余名建设者正全力奋战。参建人员从机制、技术、装备、工艺等方面大胆创新、力求突破，以智慧的“解题思路”，实现工程建设的“步稳蹄疾”。

　　截至9月中旬，滇中引水一期工程项目今年已完成投资98.28亿元。同时，滇中引水项目二期配套工程于8月26日全面启动。全部工程建成后，受益人口将超千万人。

　　中国中铁云南省滇中引水项目总指挥部副指挥长刘万林表示，中国中铁将优化施组安排，高标准、高质量推进滇中引水工程建设，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：杨曦、杨迪)
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