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切实强化交通物流保通保畅

金观平
2022年10月03日08:08 | 来源：经济日报
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原标题：切实强化交通物流保通保畅

　　交通物流是市场经济命脉，对国民经济有序运行、引导产业布局和业态创新有着重要的支撑和引导作用。近日召开的稳经济大盘四季度工作推进会议提出，做好物流保通保畅。

　　今年以来，党中央、国务院多次强调做好交通物流保通保畅的重要性，推出了一系列政策措施，交通运输部门也出台了“三减两补一支持一精准”等措施，最大限度减少疫情影响，降低物流成本，保障经济社会正常运转。

　　在系列政策措施的支持下，重点物流枢纽逐步复工达产，交通运输主要运行指标稳中向好。今年前8个月，全社会货运量较2019年同期增长11.7%。其中，铁路货物发送量、公路货运量、水路货运量、邮政快递业务量较2019年同期分别增长18.1%、11.2%、10.1%和83.5%，有力支撑了经济复苏发展。

　　也要看到，近期局部聚集性疫情多点散发，一些地区货车通行过度管控问题有抬头迹象，部分从业者经营困难，交通物流保通保畅仍处巩固成果、助力稳住经济大盘关键阶段。

　　交通保通保畅没有完成时，一旦放松警惕，很容易出现反弹。接下来，要继续巩固保通保畅已经取得的成果，部署安排好各项措施的落地工作。针对关键环节精准发力，稳定经济运行秩序，提振市场信心。

　　精准施策，减少通行限制。交通物流的疫情防控措施，要防止简单化、粗暴化，避免出现层层加码、一刀切的做法。针对可能出现的疫情波动，要科学防疫，备足预案。一方面统筹协调，全力保障铁路、公路、港口、机场等重大枢纽和主干道畅通，打通经济运行“主动脉”；另一方面要科学谋划，确保货站、快递、乡村公路等基层物流线路畅通，打通民生保障“微循环”。

　　补齐短板，完善物流网络。疫情冲击相当于给交通网络进行了一次压力测试，既展现出我国物流的实力和韧性，也暴露了物流链存在的一些断点、堵点。经过两年多的调整改进，我国物流网络的安全性有了较大提升，但仍存在一些短板弱项。要通过加大投资、金融支持等措施，持续优化交通基础设施布局，联网补网强链，提升交通整体能力。也要优化运输结构，加快推动公转铁、多式联运，打造完善的综合交通网络、统一开放的运输市场、高效便捷的客货运输体系与物流体系。

　　降本减负，激发市场活力。从业主体的发展好坏直接影响着行业的发展态势。交通物流行业企业规模小，风险承受能力弱，亟需政策支持。近期国务院常务会议确定的4条交通物流纾困举措中，有3条都是直接针对市场主体，降低其成本，加大贷款保障，确保正常运转。各地区各部门要扎扎实实把这些纾困措施落实到位，根据不同情况分类推出细化方案和补充措施，让市场主体真正享受到政策支持，增强发展活力。

(责编：杨曦、杨迪)
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