敖 立

原标题：加快建设5G全连接工厂

5G与工业互联网的融合将加速中国新型工业化进程，为经济发展注入新动能。当前，5G在工业领域的应用已从生产外围辅助环节逐步深入至生产核心控制环节，并在十大重点行业培育形成20个典型应用场景，赋能千行百业路径日益清晰。

工业和信息化部日前发布《5G全连接工厂建设指南》，旨在进一步推动“5G+工业互联网”融合应用从典型场景向生产现场系统性建设，此举也标志着“5G+工业互联网”由起步探索阶段迈向深耕细作阶段。

5G全连接工厂充分发挥5G网络聚合作用，有机集成人工智能、数字孪生、云计算等各类新一代信息通信技术，打造新型工业互联网基础设施，新建或改造生产现场，形成生产单元广泛连接、信息（IT）运营（OT）深度融合、数据要素充分利用、创新应用高效赋能的先进工厂。

“全连接”主要指推动人、机、料、法、环、测等“能连尽连”，根据实际情况因地制宜，最终帮助企业解决数字化转型过程中的难点、痛点和堵点，实现提质、降本、增效、绿色、安全发展。此外，“工厂”也只是以工厂为重点，但不局限于制造业的传统工厂，只要具备生产现场条件的行业和领域，包括矿山、港口、电力等各领域，均可积极探索建设5G全连接工厂。

企业在建设5G全连接工厂时，应以自身发展的客观规律和实际需求为导向，以技术可行、成本可控为前提，重点围绕基础设施建设、厂区现场升级、关键环节应用、网络安全防护4个方面建设5G全连接工厂，具体可概括为建网、联网、用网、护网。

建网即加快基础设施建设。企业应加快5G网络、时间敏感网络、边缘计算等新型网络设施，充分利用5G网络“一网到底”的能力，实现企业内多种网络之间的互联互通，加速企业内网络的无线化、扁平化、融合化。

联网即实现厂区现场升级。企业可通过加装传感器、内置5G模组等方式，加大对各类“哑设备”、单机系统的网络化改造，充分激活沉淀在工业各环节、各设备的工业数据，实现其价值最大化。

用网即扩大关键环节应用。企业针对所处行业特点及生产、运营、管理中亟待解决的问题，在研发设计、生产运行、检测监测、仓储物流等环节，积极探索5G在生产控制核心环节的创新应用。

护网即做好网络安全防护。企业需利用人工智能、新型加密算法等技术，构建面向工业互联网的分级分类安全防护体系，提升5G全连接工厂网络安全管理水平。

当然，5G全连接工厂能否建成用好还要看政策实施效果与产业支撑能力，只有汇聚各方力量，深化产学研用合作，才能进一步推进企业数字化转型，打造“5G+工业互联网”中国方案。

为此，在政策引导方面，应通过试点示范项目遴选、分类分级评估、深化产融合作对接，充分激发广大企业建设5G全连接工厂的积极性。在产业支撑方面，从技术、产品、人才等多个维度强化产业供给，为5G全连接工厂建设提供全面的支撑能力。重点推进5G工业芯片模组、网关等产品设备的研发与应用，降低5G全连接工厂建设成本。在生态建设方面，积极推动企业、解决方案服务商、高校、科研机构等加强合作，充分发挥工业互联网产业联盟、工业行业协会等产业组织桥梁纽带作用，联合产业各方加快5G全连接工厂生态建设。

（作者系中国信息通信研究院总工程师）

(责编：杨曦、杨迪)

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