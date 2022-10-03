马春阳

原标题：基金业持续稳健发展

党的十八大以来，基金行业发展稳健，规模体量实现跨越式发展，产品类型不断丰富，结构进一步优化，已成为我国多层次资本市场的重要组成部分，在支持科技创新、提升直接融资比重和服务实体经济发展等方面作出了重要贡献。尤其是公募基金，日益成为资本市场重要机构投资者和居民财富管理的重要依托。

全力服务实体经济

数据显示，截至2022年二季度末，公募基金规模已达26.79万亿元，创10年来新高。其中公募基金投资A股达5.84万亿元，占A股流通市值的8.24%，已成为资本市场重要的机构投资者之一。

大成基金总经理谭晓冈表示，党的十八大以来，公募基金服务实体经济直接融资的能力大幅提升。一方面，依托公募基金的媒介，社会资金正源源不断地转化为上市公司的产业资本，推动优秀企业价值发现，助力资本市场健康发展；另一方面，为实体经济注入长期资金来源。公募基金坚持长期投资，换手率连续多年下降，投资久期不断拉长，并持续向长期资金需求强烈的重点领域倾斜资源。截至2021年年底，公募基金投向制造业4.7万亿元、信息技术业2943亿元、科研服务业1730亿元，10年间分别增长7倍、6倍和91倍。

公募基金助力实体经济创新发展的途径日趋多元。比如，2021年6月份，公募REITs基金推出，总规模迅速增至1490亿元，有效拓宽了社会资本投资渠道，逐步盘活了超百万亿元的存量基础设施，极大激发了存量经济发展的新动能。

在私募基金领域，自2013年纳入证监会监管以来，我国私募股权和创投基金行业发展迅速，基金数量和管理规模均已跃居世界前列，已发展为资产管理行业的重要组成部分。截至今年7月底，已登记私募股权、创业投资基金管理人1.48万家，私募股权投资基金存续规模近11万亿元，创业投资基金存续规模达2.7万亿元。

私募股权和创投基金投早、投小、投科技成效显著，已成为激发经济活力的关键力量。截至2021年年底，私募股权和创投基金累计投资境内未上市企业股权、新三板挂牌企业股权等项目超过16万家次，形成股权资本金10万亿元。2021年投向境内未上市未挂牌企业股权的本金新增超过8000亿元，相当于同期新增社会融资规模的2.7%。

私募股权和创投基金对战略性产业投资效果同样显著。近年来行业投向半导体、计算机运用、生物医药、新能源等领域的资金连续提升，2021年上述领域新增投资项目数量与金额均居行业各项投资规模前列。特别是注册制改革以来，超过八成的科创板企业、六成的创业板企业以及七成的北交所企业在上市前获得了私募股权和创投基金的投资。

“10年来，私募股权和创投基金作为我国多层次资本市场的有机组成部分，已成为我国实体经济转型升级的关键推动力量，在促进直接融资、加速科技创新等方面作用突出。”中信资本董事长兼首席执行官张懿宸表示，相信随着我国资本市场改革持续深化，中国特色现代资本市场建设扎实推进，金融服务实体经济的能力仍将不断加强和完善。

推动普惠金融发展

10年来，基金行业凭借低门槛、多样化、运作规范等特征满足了老百姓投资理财和居民养老需求，推动了普惠金融发展，为广大群众带来了实实在在的投资便利和投资回报。

“从2012年至今，10年来中国资本市场不断壮大、不断进步，发生了很多积极的变化，公募基金行业享受到中国资本市场改革的制度红利，迎来了大发展时代。”嘉实基金总经理经雷表示，尤其是在资管新规背景下，传统理财打破刚性兑付，面对日益增长的居民财富需求，居民资产配置向标准化、净值化的公募产品转移，公募基金迎来发展机遇。

公募基金的普惠金融价值得到投资者越来越广泛的认同和接受，已逐渐成为我国大众投资者最为常见的投资标的之一，持有人数量实现大幅攀升。中国证券业协会发布的《2021年度证券公司投资者服务与保护报告》显示，截至2021年年底，我国基金投资者数量超过7.2亿，相比10年前还不到4000万，10年时间里增加了17倍。

公募基金的专业价值也得到了充分体现，为投资者实现了丰厚的投资回报。银河证券基金研究中心数据显示，截至2022年二季度末，全行业累计为投资者盈利5.36万亿元；过去3年间，作为主动选股基金代表的偏股型基金业绩指数收益率为85.97%，远超同期沪深300指数17.24%的表现。

此外，受益于经济高速发展，我国高净值人群数量及其资产规模持续增长，私募基金行业实现快速发展，同样为居民财富增长作出了贡献。中基协数据显示，截至2022年7月末，私募基金总量为13.58万只，总规模达到20.39万亿元。其中，存续私募证券投资基金的数量为8.53万只，规模为5.98万亿元；存续私募股权投资基金数量为3.16万只，存续规模为10.97万亿元。

星石投资联合创始人杨玲表示，过去10年，作为投资证券市场的证券私募基金也实现了快速发展，已成为权益投资中不可忽略的机构力量。特别是在房地产市场“房住不炒”定位下，国内居民资产逐渐向资本市场转移。加之资管新规下银行理财产品吸引力有所下降，而证券类基金的赚钱效应相对更强，基金投资逐渐深入人心。

“2021年，股票类私募证券基金的年化收益率中位数为10.6%，全年私募股权创投基金项目退出本金达到2757亿元，整体回报倍数是3.35倍。从退出的本金来衡量，私募基金管理人用投资业绩为投资者创造了良好的回报，促进了我国居民将储蓄更多转化为投资。”证监会副主席方星海表示。

值得一提的是，今年4月份，国务院办公厅印发《关于推动个人养老金发展的意见》，个人养老金制度正式出台。6月份，个人养老金的重要配套制度《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定（征求意见稿）》发布，提出个人养老金投资公募基金，拟优先纳入养老目标基金，这意味着公募基金也将在服务居民养老投资需求中贡献出更大作用。

满足财富管理需求

10年来，公募基金产品类型日益丰富。从主动权益类、被动指数类基金等传统产品的普及，到如今的公募REITs、碳中和ETF、同业存单基金等新产品的大卖，公募基金行业创新产品加速推出、不断丰富，进一步完善了公募基金服务实体经济、匹配投资者理财需求的路径和方式，为不同风险偏好的投资者提供了更多的投资选择。

数据显示，10年前，公募基金市场总规模（不包含货币基金）大约为2万亿元，全市场约有500多只公募基金。目前，市场总规模和总数量已分别突破26万亿元和1万只大关，更为关键的是，公募基金产品类型更为丰富，更好地服务了投资者的财富管理需求。

近年来，股票基金、混合基金占比逐步提升，公募基金整体产品结构进一步优化。截至2022年二季度末，市场上货币基金占比最大，存量规模10.59万亿元，占比39.52%；股票、混合、债券基金存量规模分别为2.74万亿元、5.41万亿元和4.73万亿元，占比分别为10.23%、20.19%和17.66%；公募基金中主动权益类基金规模约为6.26万亿元，相比10年前增长了4.6倍。

权益类基金的快速发展，离不开监管部门的持续引导和推动。近年来，监管部门通过优化权益类基金注册机制、推动权益类产品创新，优化基金外部评价评奖机制、强化长期业绩导向，以及试点基金投顾业务等多种措施，大力推动权益类基金发展，并取得了显著成效。

《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》为公募基金的进一步高质量发展指明了方向。《意见》中提出，积极鼓励产品及业务守正创新；鼓励基金管理人以满足居民财富管理需求为出发点，以风险可测可控、投资者有效保护为前提，加大产品和业务创新力度，切实提高公募基金服务实体经济的能力；大力推进权益类基金发展，支持成熟指数型产品做大做强，加快推动ETF产品创新发展，不断提高权益类基金占比。

可以预见，作为资本市场中重要的长期专业投资力量，权益类基金在促进资源合理有效配置，进而更有效支持实体经济高质量发展方面将发挥重要作用。同时，权益类基金作为重要的投资理财工具，将给予广大老百姓更多分享经济发展与优秀企业成长红利的机会，努力为投资者资产实现保值增值，助力资本市场在增加居民财产性收入、促进共同富裕过程中发挥更大作用。

(责编：杨曦、杨迪)

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