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开镰收获正当时 农业农村部：我国秋粮已收获4.48亿亩

2022年10月03日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京10月3日电 （记者李栋）金秋十月，开镰收获正当时。据农业农村部最新农情调度显示，目前，全国秋粮已收获4.48亿亩，进度达34.3%。

分地区看，西南地区收获近七成；西北、长江中下游及华南地区均过四成；华北和黄淮海地区过三成；东北地区收获全面展开,收获进度近两成。

中原熟，天下足。在河南省安阳市滑县贾固村大田里，收割机器轰鸣，运粮车来往穿梭，一排排玉米株连秆带穗被卷入机械中，颗粒饱满、色泽金黄的玉米倾泻而出，很快装满车。

“看这玉米粒肥嘟嘟的，多喜人。”种粮大户刘奇志预计，今年亩产能达1400斤。“大丰收又是稳拿把攥。”

据当地农业部门统计，滑县秋粮种植面积130.2万亩，其中玉米种植面积127.8万亩。

“为确保秋粮颗粒归仓，‘三秋’期间，10万余台（套）农业机械投入秋收工作，机收水平将稳定在95%左右。”当地农业农村局工作人员介绍，同时组建应急服务队，通过技术指导、线上培训和点对点预约服务等方式，让农民吃上增产增收“定心丸”。

“当前，北方大部分秋粮已进入完熟期，要持续抓好秋粮后期田管；黄淮海地区推行玉米适当晚收，增加灌浆时间，促进产量提升；南方稻区落实好‘一喷多促’等措施，努力增粒重、稳产量。”在近期农业农村部召开的“三秋”农业生产推进会上，相关负责人表示，通过切实指导农民做好粮食晾晒，支持社会化组织和收储企业提供烘干和存储服务，鼓励多元主体入市收购，尽快实现丰收入库。

(责编：杨曦、吕骞)
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