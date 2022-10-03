本报记者 罗旭 本报通讯员 刘晓俏

原标题：敢做创新创业赛道上的“弄潮儿”

【人才故事】

117个国家和地区，4186所学校，147万个项目。2020年11月18日，第六届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛冠军，花落北京理工大学博士生宋哲团队的“星网测通”项目。

近年来，北理工学子累计获中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛总冠军2次、金奖22项，累计获“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛13金，连续两次获得国际机器人挑战赛冠军，在中国大学生无人驾驶方程式大赛上五次夺冠。

闪亮成绩的背后，是新时代高校对高水平创新创业人才培养的不懈探索。“作为中国共产党创办的第一所理工科大学，北理工牢记习近平总书记‘着力培养担当民族复兴大任的时代新人’的殷殷嘱托，以‘智慧’赋能拔尖创新人才培养，在建设中国特色世界一流大学的路上不懈探索前行。”北理工党委书记、中国工程院院士张军说。

党的十九大以来，北理工以“融合创新、智慧赋能”为驱动力，全方位推进大类招生、大类培养和大类管理改革，实施“寰宇+”（SPACE+X）教育教学改革计划，全力构建创新人才培养“新生态”。

良好的科研氛围，促使北理工学子勇做创新创业大潮中的弄潮儿。一年365天，宋哲几乎有360天都在做科研。每一天，都可能面临新的科研难题，但是她却十分享受这种难。她说：“在创新创业中砥砺的青春才最闪亮。如果不难，那还有什么可牛的。”

的确，对宋哲来说，夺取创新创业大赛冠军，还不是最牛的。博士一年级时，她长期参与的“卫星通信阵列测量技术与应用”项目，获得了2019年度国家技术发明奖二等奖，作为团队中唯一的在读学生，她也成为当时最年轻的国家奖完成人。如今，她主持研制的多台卫星通信测量装置正服务于北斗、天通等多个国家重大航天型号。

聚焦国之所需，培养拔尖人才。北理工建立健全“全链条、多协同、凸特色、大平台”的一体化创新创业教育体系，15项国家科技奖成果进教材、进课程，为拔尖创新人才培养注入“源动力”。

移动扫描手柄，在自己的手指上轻轻滑动，电脑屏幕中立即呈现出皮肤三维断层图像……这是北理工学生使用国内领先的学相干层析（OCT）技术教学仪器开展学习的场景。

“把最新科学研究成果应用于人才培养实践，实现了科研优势对教学‘反哺’，也推动了教学过程紧密衔接科技前沿。”张军说，“让‘科’与‘教’融会贯通，北理工探索出独具特色的一流人才培养模式。”

“誓做惊天动地事，甘为隐姓埋名人”，这句话宋哲始终牢记。多年的科研攻关经历，已让她成长为一名静得下心、坐得住“冷板凳”的青年科技工作者。“我坚信，热爱可抵漫长岁月。”她说，“科研报国之路道阻且长，但我无惧亦无悔。”

（本报记者 罗旭 本报通讯员 刘晓俏）

(责编：杨曦、杨迪)

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