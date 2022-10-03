本报记者 赵明昊 钟超

原标题：【草原牧区行·新疆篇④】吐尔加辽——从逐水草而居到迎八方来客

【草原牧区行·新疆篇④】

如果把中国的版图喻为昂首挺立的雄鸡，那么塔城地区裕民县境内的巴尔鲁克山就是一羽最美的尾翎。

“巴尔鲁克在哈萨克语中是‘丰饶、富足、无所不有’的意思，它孕育了多片草原。我们眼前的吐尔加辽草原，就是它的长子。10万亩土地上生长了冰草、羽毛草、野豌豆、野草莓、野苜蓿等上百种牧草。这里春夏水草极为丰茂，是当地牧民最喜欢的高山牧场。”裕民县委书记王涛向记者介绍。

顺着王涛手指的方向望去，吐尔加辽草原像广袤的绿毯伸向无尽的远方，一丛丛绚丽多彩的野花充盈其间。任何途经此地的人，都会忍不住扑向它的怀抱，融入这片油画般多彩而浪漫的图景中。

吐尔加辽草原是大自然的一块瑰宝。世世代代以来，这片草原上的牧民们靠游牧为生。随着畜牧规模越来越大，草原越来越不堪重负，并且生活在草原上的牧民，人畜共饮河水，饮水安全无法保障。尤其是到冬季，交通不便，出行难、就医难、子女上学难。

“为了保护这块草原瑰宝，也为了让牧民过上安定富足的生活，县委和县政府下决心让牧民从高山牧场搬下来，过上定居生活。”王涛说，“我们现在要去的阿克铁克切村，原先就世代居住在巴尔鲁克山深处。2012年，全村144户牧民从山上整体搬迁到山下定居。”

从山上搬下来并不难，难的是如何让牧民稳得住、能致富。除了保持一定规模的畜牧业，裕民县重点在哈萨克族民俗风情游上发力，让美丽的风景成为优势资源，把绿水青山变成金山银山。

阿克铁克切村的村民们，就是这样实现从“逐水草而居”到“迎八方来客”的华丽转身。走进这个年仅10岁的新村，道路整洁宽阔，院落古朴典雅，琳琅满目的商店、设计精致的民宿、笑语喧哗的牧家乐，让人们沉醉其中。

村民库尔夏西·开凯西一边招呼客人，一边和记者说话：“我从小在牧区长大，搬迁那年刚22岁。因为村子交通便利，全国各地到草原来看花的人很多，我又有一手做包尔萨克、果酱、奶茶这些民族特色食品的手艺，所以在村里支持下，开了这个牧家乐。现在，牧家乐成了村里的主业。”

我们离开时已是傍晚，阿克铁克切村灯火辉煌、炊烟袅袅，远处延绵起伏的巴尔鲁克山在夕阳映照下遍染金黄。正是草原美、人欢笑。

（本报记者 赵明昊 钟超）

(责编：杨曦、杨迪)

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